Benedetta Pilato, scoppia il caso alla vigilia dei Mondiali: l’azzurra cambia tutto, il retroscena sugli Assoluti

La stagione della nuotatrice azzurra non è stata esaltante fino a questo momento e a Singapore spera di riuscire a cambiare la storia ma per il momento arriva un cambio di rotta

Benedetta Pilato accende la vigilia dei Mondiali di Singapore. In vasca si scenderà solo a partire dal prossimo 27 luglio ma c’è grande attesa per capire cosa riuscirà a fare la nazionale azzurra in questa edizione della rassegna iridata. Dopo i successi di Paltrinieri, anche gli altri big italiani sono chiamati a portare il tricolore sul podio.

La decisione di Benedetta Pilato

Benché i Mondiali rappresentino una manifestazione importante, è evidente come lo sguardo di tutti gli atleti si concentri soprattutto in direzione olimpica e in questo caso verso Los Angeles 2028. La giovanissima Benedetta Pilato che a Parigi è rimasta per un soffio fuori dal podio già lancia lo sguardo verso la rassegna a cinque cerchi, dove avrà un’opportunità in più visto che proprio da qualche mese è arrivata l’ufficialità che i “50” entrano a pieno titolo nel programma. E forse proprio per questo sarebbe arrivata la decisione di un cambiamento.

L’azzurra, infatti, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe deciso di chiudere la sua esperienza a Torino sotto la guida di Antonio Satta. La pugliese potrebbe cambiare sede e allenatore, trasferendosi a Roma e scegliendo Mirko Nozzolillo come nuovo coach.

Il retroscena sugli Assoluti

Stando alle voci che circolano nelle ultime ore la decisione di Benedetta Pilato sarebbe nata agli Assoluti di Riccione quando i rapporti con il suo attuale allenatore si sarebbero cominciati a deteriore. La nuotatrice azzurra infatti in quella occasione era apparsa decisamente lontana dalla sua forma ideale e per questo decise di non partecipare ad alcune gare, una scelta che avrebbe contrariato Satta. Pilato è poi riuscita a centrare la qualificazione nelle gare successiva ma solo nei 50 rana e non nella distanza doppia.

Le ambizioni per Singapore

Una stagione difficile e dei cambiamenti in vista: di sicuro Benedetta Pilato non arriva al Mondiale di Singapore nelle migliori condizioni possibili. L’azzurra resta una delle punte della nostra nazionale e nei 50 rana potrebbe comunque riuscire a essere protagonista se nelle giuste condizioni e nella forma necessaria. Ma di sicuro ci sono dei problemi da risolvere per la pugliese che negli ultimi mesi non ha fatto i passi avanti che tutti si aspettavano da lei.