Leoni riaccende la fantasia creativa del Milan, inserita una contropartita tecnica per disturbare l'Inter

Il difensore centrale solletica il club rossonero che tenta una nuova carta, l'Inter dopo l'incontro con l'agente del giocatore è in vantaggio

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Nelle sliding doors che il calciomercato offre, l’eventualità di uno scontro diretto per Giovanni Leoni tra Milan e Inter era una possibilità quasi del tutto tramontata. Per l’intensità con la quale la società aveva contribuito all’hype sul trasferimento del difensore del Parma nell’undici studiato da Cristian Chivu, tra i suoi sostenitori nonché ex allenatore, inoltre le affermazioni di stima del presidente, Giuseppe Marotta, aveva aumentato le quotazioni.

Ieri, poi, il segnale tangibile che non era solo stima l’interesse del club di via della Liberazione, con l’ingresso in sede dell’agente del giocatore. Oggi la risposta, la replica con il rilancio da parte di Sportmediaset di un inserimento del Milan grazie alla possibilità di una contropartita tecnica ritenuta funzionale alla riuscita della trattativa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Inter-Leoni, la prima offerta al Parma

Insomma, c’è da ritenere che nella Milano affetta da preoccupazioni scaturite dalla vicende giudiziarie che hanno investito in un luglio assolato, caldo l’amministrazione comunale ci sia spazio per un derby che ha concentrato l’attenzione su un ragazzo di prospettiva. Leoni ha chiuso una stagione esaltante, di certo positiva nel quadro della sua pur breve carriera e, in più, il legame con Chivu potrebbero agevolarlo nel sognare una maglia in nerazzurro.

Fisico imponente, altezza che supera i 190 cm, dotato nel duello aereo, possente e con una buona intelligenza tattica, viene ritenuto, in primis da Marotta, un centrale molto aderente al profilo ricercato. L’inserimento del Milan in questa trattativa sarebbe quindi un colpo che non depone a favore della chiusura immediata e al prezzo che vorrebbe l’Inter, infastidito senza alcun dubbio da una simile situazione.

L’inserimento del Milan con Colombo

Stando a Sportmediaset, Leoni sarebbe ancora tra i calciatori su cui punta Tare. Secondo il Parma vale tanto. Una cifra che si aggira attorno ai 40 milioni, su cui il club non intende effettuare sconti o contemplare contropartite tecniche com’era nella prima offerta nerazzurra, che contemplava il cartellino di Sebastiano Esposito e 30 milioni. Non abbastanza per il diciottenne.

Giorni di silenzio e poi l’incontro con l’agente che sarebbe stato cordiale: Edoardo Crnjar, procuratore e rappresentante del difensore italiano è sotto contratto fino a giugno 2029 con il Parma. Che un anno fa lo ha acquistato dalla Sampdoria per 4,8 milioni di euro più altri 3,5 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Nel suo primo campionato in Serie A Leoni ha raccolto 17 presenze, di cui 10 con Chivu, che ora lo rivorrebbe.

Oggi il rilancio del Milan, che deve battere comunque la concorrenza di Juventus (con possibilità inferiori) e Liverpool, e secondo Sportmediaset si gioca la carta Lorenzo Colombo come contropartita a cui il club di via Aldo Rossi rinuncerebbe per arrivare al talento del Parma. Basterà a disturbare o a ritoccare le richieste?

La maturità di Leoni

Intanto, Giovanni ha effettuato visite e test per il parma in prospettiva rientro e dopo essere diventato l’uomo mercato di questa sessione, ha condiviso un po’ di sé restituendo fiducia e determinazione a quei ragazzi che, come lui, avvertono pressioni o si scoprono scoraggiati.

Leoni ha superato l’esame di maturità e ha confidato al Corriere del Veneto della sua volontà di ottenere questo risultato anche per dimostrare ai ragazzi e alle ragazze della sua età che la dislessia forse può rendere lo studio più impegnativo, ma che i sogni – università compresa – valgono il tempo e le risorse per organizzare, incastrare scuola e sport. E fissare nuovi obiettivi.