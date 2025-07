Azzurre al Quirinale, Gravina: "Festeggiamo una non-vittoria"

“Giornata speciale perché siamo abituati a festeggiare le vittorie ma questa è una non vittoria che è una messaggio straordinario che il presidente Mattarella ha voluto lanciare e che premia l’impegno e la passione di chi pratica il calcio, senza contare l’attaccamento e l’orgoglio che queste ragazze hanno dimostrato”. Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, a margine dell’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la Nazionale di calcio femminile al rientro da Euro Woman. Sullo sviluppo del calcio femminile, infine, il presidente della Federcalcio ha sottolineato: “Non è una questione di salari, ma di allargare la base. Le ragazze hanno fatto da traino, sono state un meraviglioso spot per tutto il movimento. Oltre 4 milioni di italiani hanno seguito la semifinale: un dato eccezionale, soprattutto in piena estate”, ha concluso.