"De Laurentiis come Berlusconi": il paragone di Pellegatti scatena i tifosi di Napoli e Milan, web in tilt

Il noto giornalista promuove a pieni voti il mercato del Napoli e il colpo De Bruyne: "Dopo due scudetti deve puntare alla Champions". Ma sui social è polemica

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Un accostamento forse azzardato scatena la bufera sui social. Nel mirino dei tifosi di Napoli e Milan è finito il noto giornalista Carlo Pellegatti per aver paragonato Aurelio De Laurentiis a Silvio Berlusconi. Il riferimento è soprattutto all’acquisto di un top player come De Bruyne, ma tanto è bastato per dare il via alle polemiche.

Napoli, senti Pellegatti: De Laurentiis come Berlusconi

A Cronache di Spogliatoio Pellegatti, giornalista e dichiarato sostenitore rossonero, ha promosso a pieni voti il mercato condotto fin qui dal Napoli, elogiando il numero uno del club partenopeo De Laurentiis, che ha regalato a Conte un autentico pezzo da novanta come De Bruyne.

“La squadra è stata costruita per essere competitiva in campionato e per mettere De Bruyne non con le piccole, ma in Europa. Dopo due scudetti in tre anni, ora il Napoli deve puntare ora alla Champions”. Ed ecco il parere che ha sollevato un autentico polverone: “Questa è una squadra costruita alla Berlusconi, faccio i complimenti a De Laurentiis”.

De Laurentiis è davvero il nuovo Berlusconi della Serie A?

Il Milan di Sacchi che ha scritto la storia, i tre olandesi, il ciclo Ancelotti, Kakà, Ronaldinho, Shevchenko, le bandiere Maldini e Baresi, i 29 trofei in bacheca, tra cui 8 scudetti e cinque Champions: Berlusconi è stato, è e resta irraggiungibile per l’impatto avuto sul calcio italiano e i successi ottenuti durante la sua era.

Dal canto suo, De Laurentiis è riuscito a riportare lo scudetto a Napoli dopo 33 anni di attesa, il primo dopo Maradona. E si è concesso pure lo sfizio del bis. Tra fondi, proprietà straniere e le big che annaspano, ADL, che ha fatto dei conti in ordine il suo diktat, rappresenta oggi un esempio anche oltre i confini nazionali. Ma per arrivare al Cav la strada è ancora lunga, lunghissima. E passa per l’Europa, quella che conta. Dove il Napoli non è mai andato oltre i quarti.

Il paragone non piace ai tifosi: bufera su Pellegatti

Tanto i tifosi del Napoli quanto quelli del Milan si sono letteralmente scatenati sui social. “Calma con questi giudizi euforici: il cammino in Europa è lungo e tortuoso non gonfiamoli come avete fatto con i figliastri rossoneri che alla fine si son dovuti accontentare della sola partecipazione” commenta su Facebook Luigi.

“Con Conte se arriva agli ottavi è un miracolo: la Champions non è roba per Antonio” scrive Gabriele. “De Laurentis si sta dimostrando il miglior presidente italiano dopo Berlusconi, anche se c’è da dire che Berlusconi ha acquistato in un’epoca in cui era molto più facile spendere soldi” sostiene Mo Ez. “Più che un’affermazione quella di Pellegatti è una gufata” punge Renato. Per i tifosi del Diavolo il paragone tra i due presidentissimi non è neppure lontanamente immaginabile.