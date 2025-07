Napoli, De Laurentiis all’attacco di Gravina e del calcio italiano, frecciata a Juventus, Inter e Milan

Il presidente dei campioni d’Italia torna a invocare riforme da parte delle istituzioni sportive: “Sistema fallimentare”. Poi la stoccata sullo scudetto alle big del Nord

Un Napoli competitivo ai massimi livelli, immerso però in un sistema fallimentare: così Aurelio De Laurentiis descrive il suo club e il calcio italiano, tornando ad attaccare Gabriele Gravina e la Figc, per piazzare poi uno frecciata sullo scudetto contro Juventus, Inter e Milan.

Napoli, De Laurentiis tuona sul calcio italiano

Aurelio De Laurentiis vive ormai di calcio, ma è ovviamente ancora legato al mondo del cinema: ecco spiegata la sua presenza al Giffoni Film Festival, da dove, però, il presidente del Napoli torna ad attaccare il calcio italiano.

“Il problema del Napoli è immerso in un sistema fallimentare”, tuona ADL “Bisogna prendere delle decisioni, altrimenti tra due o tre anni il calcio scompare – continua – o si interviene o il movimento fallisce. Questo sta diventando un mantenimento di poltrone a oltranza. Bisogna muovere il c…o e fare cambiamenti”.

L’attacco a Gravina e alla Figc

La stoccata pare diretta ai vertici della Figc, la conferma arriva poco dopo. “Abbiamo una serie B fallimentare – prosegue De Laurentiis nella sua invettiva -, una serie A che non riesce a ridursi, i costi sono alle stelle come per le squadre femminili. Chi sta dietro al calcio a livello istituzionali sembra faccia la guerra al calcio pur di non farlo progredire e crescere”. ADL non fa nomi, ma è evidente che il riferimento alle istituzioni tiri in ballo il presidente federale Gabriele Gravina.

La frecciata a Juventus, Inter e Milan

Stuzzicato sullo scudetto, successivamente De Laurentiis non si fa scappare l’occasione di ribadire le vittorie del suo Napoli, club che pur mantenendo un’ossatura essenziale è riuscito a competere e poi a battere le blasonate società del Nord inseguendo un modello originale di fare calcio e business. “Abbiamo dimostrato che può farcela anche un club con un centinaio di dipendenti, a differenza di chi ne ha almeno 500”, afferma De Laurentiis con quella che è una chiara frecciata a Juventus, Inter e Milan, società ben più strutturate del suo Napoli.

Infine ADL tiene i piedi per terra quando si parla di Champions League. “Per vincere servono vari fattori, coincidenze come il calendario e lo stato di salute dai calciatori – conclude De Laurentiis -. Il Napoli comunque sarà competitivo ai massimi livelli”.