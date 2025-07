McTominay porta il Napoli a Wimbledon: "Con De Bruyne ancora più forti". Maxi offerta dall'Arabia per Scott

Lo scozzese ha assistito al match di Alcaraz contro Norrie e a quello di Sabalenka contro Siegemund in compagnia della mamma: l'amore per l'azzurro e il no ai soldi sauditi.

Tra pochi giorni sarà di nuovo a trottare agli ordini di Antonio Conte, prima a Castel Volturno e poi a Dimaro-Folgarida, in Trentino, sede della prima parte del ritiro del Napoli. Lo Scudetto sulla maglia è arrivato grazie al suo contributo essenziale (è stato l’MVP del campionato, con 12 gol e 4 assist all’attivo), ma intanto Scott McTominay si gode gli ultimi spiccioli di vacanza. Accompagnato da mamma Julie, ha fatto un salto a Wimbledon dove si è goduto due quarti di finale: quello tra Cameron Norrie (idolo dei tifosi britannici) e Carlos Alcaraz e quello del tabellone femminile tra Aryna Sabalenka e Laura Siegemund.

McTominay, da Wimbledon le parole d’amore per Napoli

La sua presenza (annunciata da una story su Instagram in cui, elegante come non mai, ha spiegato di avere impegni particolari: “Tennis con mamma”) non è passata inosservata. Quelli della BBC l’hanno riconosciuto subito e l’hanno invitato in postazione per un’intervista. Dove McTominay ha parlato di tutto. Del Napoli, prima di ogni altra cosa. “La gente è incredibile, è così appassionata, ovunque vada ci sono persone che dicono ‘Forza Napoli’ e vogliono parlarti, avere una conversazione con te. Questo ti dà forza ogni volta che scendi in campo. In Italia è diverso, è uno stile di vita completamente diverso da qui: il modo in cui mangi, vivi e anche tutto il resto. Ti dà più forza mentale”.

McTominay, l’arrivo di De Bruyne e la presenza di Gilmour

Il futuro promette di essere ancora più stuzzicante, con l’arrivo di Kevin de Bruyne: “È un giocatore incredibile, porterà tanta qualità al gruppo. Averlo con noi è fantastico, portare giocatori di quella qualità è molto importante. Vogliamo ripartire, non vogliamo accontentarci di ciò che abbiamo fatto”. Molto importante, come ribadito da McTominay, anche avere in squadra il connazionale Billy Gilmour: “Sono fortunato, Billy è uno dei miei migliori amici e questo è stato buono per me. Ci siamo aiutati l’uno con l’altro su quello di cui avevamo bisogno, dai ristoranti agli allenamenti. Voglio affrontare le cose a testa alta, do il massimo cercando di imparare da culture e lingue differenti. Voglio immergermi al massimo e divertirmi“.

L’affetto di Scott per il Manchester United e il no all’Arabia

Dopo altre considerazioni sulla famiglia – “ho sempre vissuto molto vicino a mia madre, ora vivo a 1.500 miglia di distanza e non posso vedere i miei cari sempre. Ma bisogna uscire dalla comfort zone, perché non farlo se posso andare da qualche parte e affermarmi?” – le parole d’affetto per il Manchester United: “Ho sempre voluto il meglio per lo United, è stato la mia vita per 22-23 anni. Gli auguro tutto il successo del mondo, sarò al loro fianco in ogni fase del percorso”. No secco, invece, alle sirene di mercato. Dall’Arabia Saudita è arrivata una maxi offerta per Scott subito dopo lo Scudetto: “No, grazie”, la risposta dello scozzese. Ma chi può portarlo via da Napoli? Nemmeno per tutto l’oro del mondo.