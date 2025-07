Napoli, figuraccia al debutto con l'Arezzo: Noa Lang sbaglia, tifosi all'attacco e primo rimprovero a De Bruyne

I campioni d'Italia sconfitti 2-0 dall'ex squadra di Conte che milita in Serie C: Lang causa un rigore, Lucca a digiuno. E Adl bacchetta De Bruyne: ecco perché

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

“Amma faticà cchiu assaje”. Lo aveva detto, Conte, in occasione della prima conferenza stagionale. E, in effetti, i carichi di lavoro hanno imballato il Napoli campione d’Italia, che in Val di Sole finisce al tappeto contro l’Arezzo. Rimandati i nuovi acquisti: Noa Lang causa un rigore, Lucca a secco, mentre De Bruyne subisce il primo rimbrotto da parte del vulcanico De Laurentiis. E sui social i tifosi si dividono.

Napoli, McTominay ko: figuraccia al debutto con l’Arezzo

Per la prima amichevole del precampionato allo stadio Comunale di Carciato, Conte è costretto a rinunciare a McTominay, fermato da un lieve affaticamento. Out anche Simeone, in procinto di lasciare il Napoli. I partenopei si schierano col 4-3-3, subito in campo i nuovi acquisti Marianucci, De Bruyne, che sostituisce proprio lo scozzese ex United, Noa Lang e Lucca.

Se il fenomeno belga è parso ancora piuttosto imballato, l’olandese acquistato dal Psv è responsabile del fallo da rigore grazie al quale l’Arezzo, club che milita in Serie C ed ex squadra di Conte, si porta in vantaggio. A realizzarlo Pattarello, con Meret che intuisce la traiettoria senza tuttavia riuscire a trattenere il pallone finendo sott’accusa sui social.

Conte cambia tutto nella ripresa. Ma non serve

Non va meglio nella ripresa. L’ex ct della Nazionale cambia tutto, ma, nonostante un miracolo di Trombini su Neres e un palo del brasiliano, è l’Arezzo a trovare il gol del raddoppio al 90′ in seguito a un erroraccio di Mazzocchi, che spiana la strada a Varela.

Triplice fischio ed esordio da dimenticare per i campioni d’Italia. Ma non è certo il caso di fare drammi. Le gambe sono pesanti e gli ultimi arrivati hanno bisogno di tempo per abituarsi ai ritmi di lavoro e alle idee dell’allenatore pugliese.

Tifosi delusi: che polemiche sui social

Una sconfitta è sempre una sconfitta, anche se si tratta solo di un’amichevole, della prima amichevole. E, infatti, sui social i tifosi azzurri hanno bacchettato la squadra di Conte. “De Bruyne il più atteso ma soprattutto ancora il più impallato” scrive Lello su X. “Lucca e De Bruyne non ne azzeccano una” aggiunge Mike.

Michele già vede un problema lì davanti: “Spendiamo tanti soldi ma chi la butta dentro?”. “Se deve commettere questi errori, è meglio che Lang non ripieghi” twitta un altro tifoso commentando il rigore causato dall’olandese. “Sarà anche calcio di luglio (con 7 giorni di preparazione massacrante) solo che l’Arezzo (serie C) ha mostrato tutte le motivazioni di questo mondo. Una bruttissima figura” rincara Luigi.

Arriva il primo rimprovero a De Bruyne

Sui social circola un video in cui De Laurentiis ‘dirige’ i nuovi acquisti Noa Lang, Lucca, Beukema e De Bruyne in uno spot promozionale per l’amichevole col Catanzaro in programma il 26 luglio.

Al patron, però, non piace la scarsa verve con cui gli azzurri s’improvvisano attori, tanto da esclamare: “Ragazzi, non fate sembrare che vi stanno cascando i co…ni per terra. Cercate di essere prospetticamente propositivi”. La prima bacchettata è servita.