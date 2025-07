Napoli, tra Osimhen e il Galatasaray ci sono Inzaghi e la clausola anti-Juve. Raspadori la chiave per Lookman

Sabato rovente sull'asse Napoli-Istanbul-Riad: l'Al Hilal di nuovo all'assalto dell'attaccante mascherato che vuole solo tornare in Turchia. Blitz a Zingonia di Manna

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’Al Hilal torna alla carica per Osimhen. Soddisfa il Napoli, ma non il calciatore. Che ha in mente solo il Galatasaray. Però i turchi non hanno ancora esaudito le richieste di De Laurentiis. E mentre spunta una clausola anti-Juventus, gli azzurri preparano l’assalto a Lookman ingolosendo l’Atalanta con Raspadori.

Napoli, Inzaghi pronto a tutto per Osimhen

No, l’Al Hilal non si è ancora arreso. E, dopo aver acquistato Theo Hernandez dal Milan, è sicuro di convincere pure Osimhen. Il club saudita allenato da Simone Inzaghi è riuscito dove finora ha fallito il Galatasaray, ovvero ottenere il sì di De Laurentiis.

Già, la squadra di Riad è pronta a versare i 75 milioni della clausola rescissoria in due rate da 37,5 milioni, proprio come richiesto dal patron azzurro. Ma c’è un problema: il centravanti non vuole saperne di sbarcare in Saudi Pro League, nonostante un’offerta d’ingaggio da mille e una notte.

La reazione di Victor alla proposta dell’Al Hilal

Soddisfatte le richieste del Napoli, l’Al Hilal ha chiesto un incontro al calciatore. Ma, secondo quanto riferito su X dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, l’attaccante mascherato ha rifiutato.

Il motivo è uno e uno solo: vuole proseguire la sua avventura al Galatasaray. E attende sviluppi sulla trattativa tra i due club che procede ad oltranza da oltre 24 ore ormai.

L’offerta del Galatasaray e la clausola anti Juventus

Il pressing del giocatore non ha fatto arretrare di un centimetro De Laurentiis, che ha respinto l’ultima offerta del club campione di Turchia. Il Galatasaray è disposto a pagare subito 40 milioni aggiungendo due rate da 17,5 milioni pagabili a maggio 2026 e maggio 2027. Insomma, un vero e proprio triangolo.

Spuntano anche due richieste del numero uno azzurro: oltre alla garanzie bancarie che non sono state ancora presentate, ADL preme affinché sia una inserita una clausola che vieta all’ex Lille di giocare in Italia per tre anni. Così il Napoli chiuderebbe le porte a un possibile passaggio del protagonista del terzo scudetto azzurro alla Juventus.

Torna di moda Lookman: Raspadori è la chiave

Viste le difficoltà nell’arrivare a Darwin Nunez e Ndoye, il Napoli prepara l’assalto a Lookman. Secondo SportMediaset, il ds Manna sarebbe già stato a Zingonia per sondare il terreno con l’Atalanta, che da sempre ha un debole per Raspadori. I campioni d’Italia sono pronti a giocarsi la carta Jack aggiungendo un’offerta da 20-25 milioni. Basterà?