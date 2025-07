Theo Hernandez, stoccata al Milan nel messaggio d'addio: il "grazie" solo a Paolo Maldini

Il terzino passa ufficialmente all'Al-Hilal di Simone Inzaghi e affida una lettera di saluto ai social nella quale spicca il tono polemico nei confronti della nuova dirigenza rossonera: "Me ne vado a testa alta"

Non le ha mandate a dire, come d’altronde è nel suo stile: Theo Hernandez ha firmato per l’Al-Hilal di Simone Inzaghi chiudendo sei anni di storia con il Milan. E non è stato un addio semplice, come si può leggere dalla lunga lettera d’addio che il terzino francese ha affidato ai social.

Milan, il saluto di Theo

“Dopo sei anni in questo club, è arrivato il momento di dire addio”. Inizia con queste parole il lungo post che Theo Hernandez dedica al Milan, postando foto e video che ne ripercorrono la carriera in rossonero. “Sono arrivato al Milan nel 2019 con sogni, voglia e l’entusiasmo di indossare una maglia ricca di storia. Oggi me ne vado dopo aver vissuto momenti indimenticabili, come la vittoria della Serie A e della Supercoppa Italiana, e soprattutto dopo aver condiviso lo spogliatoio con persone straordinarie. Grazie di cuore ai miei compagni, a ogni allenatore che ha creduto in me, e in particolare a Paolo Maldini, per la sua vicinanza, visione e leadership. E grazie alla tifoseria rossonera, che è sempre stata presente, nei momenti belli e in quelli difficili. Sentire il vostro sostegno è stato un privilegio che non dimenticherò mai e che porterò per sempre nel cuore”.

Theo accusa i nuovi dirigenti del Milan

Nella seconda parte del post, il tono cambia e tra le righe, in maniera nemmeno tanto velata, si nota il tono polemico nei confronti della nuova dirigenza del Milan. “La mia decisione di andarmene non è stata facile. Ho sempre saputo dove volevo stare e il Milan è sempre stata la mia priorità. Ma, purtroppo, non tutto dipende da una sola persona. La direzione che ha preso il club e alcune decisioni recenti non rispecchiano i valori né l’ambizione che mi hanno portato qui. È il momento di chiudere un capitolo e iniziarne un altro, diverso, ma altrettanto importante per me”.

Theo, Milan nel cuore

In conclusione Theo rincara la dose: “Me ne vado a testa alta, perché ho sempre dato tutto per questo club, impegnandomi al massimo e condividendo gli stessi sogni di questa tifoseria. Me ne vado con il cuore pieno e con la speranza che molto presto il Milan torni al posto che merita. Milano sarà sempre parte di me. Forza Milan sempre”, chiude il francese.

Il saluto del club rossonero

Tra le risposte spicca quella dell’ex capitano e dirigente Paolo Maldini, colui che lo portò in rossonero, chiamato in ballo dal giocatore: “Grande Theo, ci mancherai. Ti voglio bene”. Anche il Milan ha salutato l’esterno con un semplice commento a didascalia di un video con le giocatore del francese: “Sei anni indimenticabili, momenti magici e innumerevoli ricordi. Grazie Theo”.