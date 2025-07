Serie A, Milan-Como a Perth: c'è il sì della Figc, cosa manca per il via libera alla trasferta in Australia

A inizio febbraio San Siro sarà indisponibile per la cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali: aumentano le possibilità della trasferta in Australia

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Aumentano le possibilità che la partita della 24a giornata di Serie A tra Milan e Como, in programma per il weekend del 7-8 febbraio 2026, si giochi in Australia, più precisamente a Perth. Oggi è arrivato il via libera da parte della Figc, un primo passo importante ma non ancora risolutivo: ecco cosa manca al sì definitivo alla trasferta.

Serie A, Milan e Como volano a Perth: ecco perché

Il match tra le due squadre lombarde capita in concomitanza della cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali che si terrà ovviamente a San Siro. Ciò comporta l’impossibilità di disputare la partita di campionato tra Milan e Como nella casa rossonera.

L’alternativa è esotica, non propriamente dietro l’angolo. Già, non si chiederà ospitalità in un altro impianto italiano, ma addirittura in Australia. A Perth, dove il Diavolo riscuote enorme successo, come del resto certificato dall’amichevole che l’undici di Max Allegri disputerà il 31 luglio contro il Perth Glory, dopo quella del 31 maggio 2024 contro la Roma. Insomma, nonostante i 13.700 chilometri di distanza, i rossoneri sono quasi di casa da quelle parti.

C’è il sì della Figc alla trasferta in Australia

Un primo passo importante per far sì che Milan-Como vada in scena in Australia è stato compiuto oggi. Come sottolineato dal presidente Gravina, in virtù dell’eccezionalità dell’evento, la Figc ha espresso parere favorevole all’ipotesi Perth in occasione del Consiglio Federale che si è tenuto questa mattina.

Dopo la prima mossa del governo dell’Australia occidentale, che ha proposto la candidatura della città come sede dell’incontro della partita di Serie A, ecco quella della Federazione, che, nonostante la complessa procedura per la delocalizzazione dell’incontro, ha fornito il suo consenso all’iniziativa.

Milan-Como a Perth: cosa manca al definitivo ok

Non basta, però, solo il parere positivo della Figc. Lo ha ricordato la stessa Federazione, sottolineando come sia necessario anche il via libera formale da parte della Federazione australiana, della Uefa, dell’Asian Football Federation e della Fifa.

In particolare, l’approvazione della Uefa è considerata cruciale per mettere concretamente in moto la macchina organizzativa. Ma tutto lascia pensare che la sfida tra la squadra di Allegri e quella di Fabregas si disputerà all’Optus Stadium di Perth. A 13.700 chilometri di distanza.