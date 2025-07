Gravina allo scoperto su Baldini all'U21 e si mette una medaglia anche per crescita Italdonne

Il boom della Nazionale femminile per dimenticare il flop dell'Italia di Spalletti: Gravina si aggrappa a Soncin e vuol dare gli Azzurrini a Baldini

La Nazionale femminile per dimenticare il flop della maschile targato Spalletti. Gattuso è la speranza di un domani che deve portare al Mondiale, Baldini la scommessa per far ripartire l’Under 21, l’Italdonne la medaglia al petto per mettere a tacere malumori e polemiche. Questo, in sintesi, il Gravina pensiero, che ha parlato ai microfoni di RaiSport.

Italia U21: Gravina non si nasconde su Baldini

Con la cocente eliminazione ai quarti di finale dell’Europeo per mano della Germania, si è chiuso il ciclo griffato Carmine Nunziata al timone dell’Under 21. In pole position c’è un nome che stuzzica la fantasia dei tifosi e anche quella della Figc: Silvio Baldini.

Reduce dalla straordinaria promozione in Serie B col Pescara, il vulcanico allenatore toscano ha preferito non continuare la sua avventura in Abruzzo, finendo così nel mirino degli Azzurrini. Le parti sono vicine, come confermato dallo stesso Gravina.

Le parti sono vicine, ma non è ancora fatta

Le prossime ore saranno decisive. “Abbiamo diverse pedine da mettere al loro posto e Baldini è una di queste – ha spiegato il numero uno della Federazione a RaiSport -. Ci parlando: sono in corso valutazioni nell’auspicio che entro il fine settimana definiremo tutti i quadri tecnici”.

Tradotto: le parti sono vicine, ma non è ancora fatta. E con il tecnico di Massa non bisogna mai dare nulla per scontato. L’addio al Pescara, quando sembrava destinato a proseguire il suo percorso col Delfino tra i cadetti, è solo l’ultimo coup de théâtre di una carriera sulle montagne russe, ma sempre contrassegnato da un amore puro per il gioco del calcio.

Gravina e i meriti per la crescita dell’Italdonne

Quattro punti in due partite agli Europei femminili in Svizzera e la possibilità concreta di staccare il pass per i quarti di finale della competizione nell’ultima partita della fase a gironi contro le campionesse del mondo della Spagna. L’Italdonne piace sempre di più ai tifosi: lo raccontano i numeri, che non mentono mai. La sfida col Portogallo terminata 1-1 (che beffa!) è stata seguita su Rai 2 da oltre 1 milione e 600mila spettatori (con uno share del 10,2%).

“Come Federazione siamo particolarmente contenti di seguire lo sviluppo del calcio femminile e stiamo facendo sforzi e sacrifici per favorire la crescita di tutto il movimento – ha dichiarata Gravina, presente a Ginevra per il match contro le lusitane, a VivoAzzurroTv. “Stiamo portando avanti un progetto meraviglioso che negli ultimi due anni ha portato risultati importanti anche grazie al lavoro di un grande allenatore come Soncin”.