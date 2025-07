Italia U21, Baldini favorito per la panchina: Buffon fa da sponsor come per Gattuso c.t.

L’allenatore che ha appena riportato il Pescara in serie B potrebbe diventare il nuovo tecnico degli azzurrini: influente il parere del capodelegazione della Nazionale maggiore

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’Italia U21 dopo la promozione in B del Pescara: sembra essere questo il destino di Silvio Baldini, grande favorito per la panchina degli azzurrini anche grazie all’endorsement di Gigi Buffon. Oggi il tecnico ha incontrato il capodelegazione della Nazionale maggiore e il c.t. Rino Gattuso.

Italia U21, Baldini favorito per la panchina

Che anno per Silvio Baldini: dopo l’entusiasmante promozione del Pescara in serie B ed aver poi interrotto in maniera brusca il rapporto col club adriatico, l’allenatore toscano potrebbe approdare sulla panchina dell’Italia U21. La Figc sta pensando di cambiare la guida tecnica degli azzurrini e rimpiazzare Carmine Nunziata dopo l’eliminazione ai quarti di finale contro la Germania negli Europei di categoria di fine giugno. Nunziata non è ancora fuori gioco, ma Baldini è in pole position, favorito anche rispetto ad Alberto Bollini, tecnico dell’Italia U19.

U21, Buffon sponsor di Baldini

Se Baldini è in prima fila per il ruolo di tecnico federale dell’Italia U21 è soprattutto grazie al sostegno di Gigi Buffon: l’ex portiere, campione del mondo a Germania 2006 e attuale capodelegazione della Nazionale maggiore ha indicato nell’allenatore di Massa l’uomo giusto per rilanciare l’U21 in vista degli Europei di categoria del 2027, una tappa fondamentale dato che il torneo metterà in palio anche la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Gli incontri tra Buffon e Baldini

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi Baldini e Buffon si sono incontrati a Coverciano, dove era atteso anche il neo c.t. Rino Gattuso, altro allenatore sulla cui nomina Buffon ha inciso in maniera considerevole. Quello tra Baldini e Buffon sarebbe il secondo faccia a faccia dopo un primo incontro tenuto qualche giorno fa a Marina di Massa.

La carriera di Baldini

L’eventuale nomina in U21 rappresenterebbe l’acme della carriera del 66enne Baldini, tecnico dalla lunghissima carriera che vanta quasi 400 panchine in serie C, più di 250 in B e 99 in serie A alla guida di Catania, Lecce, Parma e Empoli. Da quando allena, Baldini ha ottenuto tre promozioni: prima del Pescara, aveva condotto l’Empoli dalla serie B alla A (nel 2002) e il Palermo dalla C alla B (nel 2022).