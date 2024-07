Euro2024, Romania-Olanda 0-3: Gakpo l’eccezione del torneo, gol e assist per volare ai quarti  

Il talento del Liverpool non delude e decide l’ottavo di finale: sblocca la gara nel primo tempo, poi inventa il passaggio per il 2-0 di Malen, autore anche del 3-0 conclusivo

Cody Gakpo è la grande eccezione di Euro2024, torneo in cui i grandi talenti del calcio europeo non stanno di certo brillando: l’asso dell’Olanda invece continua a impressionare, oggi ha firmato un gol e un assist per Malen nella vittoria sulla Romania che ha lanciato gli arancioni ai quarti di finale contro una tra Austria e Turchia. Nel finale il 3-0 ancora di Malen.

Gol alla Romania, Gakpo tra i miti dell’Olanda agli Europei

Nel primo tempo il c.t. della Romania Iordanescu dimostra di non aver fatto i compiti prima di presentarsi a Monaco di fronte all’Olanda: nel girone l’Austria aveva messo alla berlina i limiti difensivi degli Oranje aggredendoli alti in fase di costruzione del gioco; invece dopo un buon quarto d’ora in termini di aggressività, che porta a un sinistro insidioso di Man, la Tricolorii sceglie una gara di puro contenimento, arretrando il proprio baricentro.

L’Olanda ringrazia e senza ansia inizia a palleggiare fino a quando Gakpo al 20’ trova spazio per la sua giocata preferita: rientro sul destro e tiro secco sul primo palo, che trova impreparato Nita per l’1-0 arancione. L’attaccante del Liverpool raggiunge Musiala, Mikautadze e Schranz in vetta alla classifica cannonieri di Euro2024 ed entra nel ristretto gruppo di olandesi capaci di segnare almeno 3 gol in un Europeo: con lui ci sono Marco van Basten, Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooy e Georginio Wijnaldum.

Euro2024: l’Olanda tiene viva la Romania

La Romania non reagisce neanche dopo il gol e allora l’Olanda resta padrona del campo con Dumfries che da ala si mangia un paio di comodi assist per Depay e l’ex Genoa Dragusin che si esalta nei recuperi sui mobili attaccanti arancioni: il peggio, per lui, deve ancora venire. L’Olanda preme ma non raddoppia, anche perché al 44’ Xavi Simons cincischia in area e con una finta di troppo perde l’occasione per il colpo del 2-0.

Ancora Gakpo: giocata da favola per il 2-0 di Malen

Depay fa ancora peggio in avvio di ripresa, graziando ancora la Romania da due passi, mentre al 62’ è il Var ad annullare a Gakpo il gol del raddoppio – e a negargli il titolo di capocannoniere solitario del torneo – per fuorigioco. Iordanescu dà fondo alla panchina inserendo Alibec e MIhaila ma la Romania non riesce a rendersi mai veramente pericolosa mentre l’Olanda continua a fallire occasioni per il raddoppio, con Depay e Veerman. E allora tocca ancora a Gakpo inventare: stavolta l’asso del Liverpool dribbla sull’esterno sinistro Dragusin, tiene vivo il pallone sulla linea di fondo, attira l’uscita di Nita e tocca quanto basta per il tap-in a porta vuota di Malen. Una giocata da campione: quello in Germania sembra sempre più il suo Europeo. Con la Romania ormai al tappeto, Malen arrotonda col contropiede del 3-0.