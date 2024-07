Euro2024, le gare di oggi: dove vedere Romania-Olanda e Austria-Turchia

Tutto pronto per le ultime due sfide degli ottavi di finale dell'Europeo: come seguire i match in diretta e le possibili scelte dei commissari tecnici

Il tabellone verso i quarti dell’Europeo si sta delineando e si completerà dopo le ultime sfide tra Romania-Olanda e Austria-Turchia. La nazionale di Koeman dopo un girone tra alti e bassi e concluso al terzo posto se la vedrà contro una delle sorprese del torneo, che nel proprio gruppo ha fatto anche meglio del Belgio. Montella invece affronterà l’undici di Rangnick, la squadra che ha espresso il miglior calcio, insieme alla Spagna, nella manifestazione.

Dove vedere Romania-Olanda: diretta tv e streaming

Romania e Olanda saranno faccia a faccia all’Allianz Arena alle ore 18.00 e si giocheranno l’accesso ai quarti di finale dell’Europeo. La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Sky e non sarà possibile vedere il match gratis e in chiaro. La partita si potrà seguire anche in streaming su Now e su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento.

Partita : Romania-Olanda

: Romania-Olanda Data : 2 luglio 2024

: 2 luglio 2024 Orario : 18.00

: 18.00 Canale TV : Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 Streaming: SkyGo, NOW

QUI TUTTO IL PALINSESTO DEGLI EUROPEI

Dove vedere Austria-Turchia: diretta tv e streaming

Il fischio d’inizio del match tra Austria e Turchia è previsto per le ore 21.00 alla Red Bull Arena di Lipsia. Si potrà vedere in diretta tv su Sky e su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento e anche in chiaro sulla Rai. La sfida sarà visibile anche in streaming su RaiPlay e Now.

Partita : Austria-Turchia

: Austria-Turchia Data : 2 luglio 2024

: 2 luglio 2024 Orario : 21.00

: 21.00 Canale TV : Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251

: Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 Streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW

Le probabili formazioni di Romania-Olanda

ROMANIA (4-3-3): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Sorescu; M. Marin, R. Marin, Stanciu; Man, Mihaila, Dragus. CT: Iordanescu

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Xavi Simons, Schouten, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo. CT: Koeman

Le probabili formazioni di Austria-Turchia

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. CT: Rangnick

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Ayhan; Yıldız, Guler, Yilmaz; Tosun. CT: Montella