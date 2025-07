Europei femminili, Italia-Portogallo: orario, formazioni, dove vederla in tv

La qualificazione è vicina e potrebbe arrivare anche con un turno d'anticipo per le azzurre: i quarti mancano dal 2013 per l'Italia femminile

L’Italia si appresta a giocare la sua seconda partita della fase a gironi degli Europei femminili di calcio. Avversario delle azzurre sarà il Portogallo, con appuntamento fissato per domani, lunedì 7 luglio alle ore 21. Nella gara inaugurale, le ragazze di Andrea Soncin hanno battuto di misura il Belgio con un gol di Arianna Caruso. In caso di ulteriore successo, la qualificazione ai quarti di finale sarebbe di fatto raggiunta.

Dove e quando si gioca

La competizione ha luogo interamente in Svizzera per questa fase finale. La location scelta per Portogallo-Italia di lunedì 7 luglio alle ore 21 è lo Stade de Geneve, impianto da poco più di 30mila spettatori che si trova a Lancy, municipalità del cantone di Ginevra. La classifica vede attualmente le azzurre a 3 punti assieme alla Spagna. Sono ferme a quota zero invece le lusitane e il Belgio.

Le probabili formazioni della partita

Portogallo (3-5-2): Teixeira Pereira; Diana Gomes, Costa, Fatima Pinto; Borges, Jacinto, Norton, Tatiana Pinto, Amado; Jessica Silva, Diana Silva. Ct: Neto.

Italia (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Caruso, Giuliano, Severini, Boattin; Cantore, Girelli. Ct: Soncin.

L’Italia può andare ai quarti già domani

In palio c’è un traguardo che manca dal 2013 per l’Italia del calcio femminile. Insomma, la posta in palio è alta e la pressione tanta sulle azzurre. L’obiettivo potrebbe essere raggiunto addirittura con un turno d’anticipo dato il successo sul Belgio in caso di mancato successo della nazionale belga sulla Spagna, nel confronto che alle ore 18 aprirà la seconda giornata del Gruppo B dell’Europeo.

Dove vedere Portogallo-Italia in TV e in streaming

La seconda gara del Gruppo B degli Europei di calcio femminile tra Portogallo e Italia si disputerà lunedì 7 luglio con fischio d’inizio in programma alle 21:00. A trasmettere la partita delle Azzurre sarà la Rai che garantirà la diretta in chiaro e gratis dell’evento su Rai 2. Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile seguire il match sulla piattaforma RaiPlay.