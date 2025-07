Europei donne, Belgio-Italia, moviola: i dubbi sul gol decisivo, cosa ha visto il Var

La prova dell’arbitro Grundbacher a Sion nella gara d’esordio delle azzurre agli Europei analizzata ai raggi X, l'elvetica ne ha ammonite quattro

Désirée Grundbacher, la scelta per Belgio-Italia femminile, ha diretto anche una partita internazionale maschile. Al fischietto elvetico fu affidata nel 2024 la partita tra San Marino e Saint Kitts e Nevis. Grundbacher, 41 anni, fischia partite di Challenge League da metà ottobre 2022. A livello internazionale femminile, l’ex rossocrociata (13 presenze, 1 rete) ha lo status FIFA dal 2012 e fa parte del gruppo UEFA “First” (seconda categoria più alta). Nella prima metà della stagione 2023/24, Grundbacher ha partecipato, tra l’altro, alla UEFA Women’s Nations League e alla UEFA Women’s Champions League.

I precedenti tra le due squadre

Nei tre precedenti due successi della nazionale belga e uno delle azzurre

L’arbitro ha ammonito 4 giocatrici

Coadiuvato dagli assistenti Küng e Schmid con la bulgara Guteva IV ufficiale, Fedayi San al Var e Alen Borošak all’Avar, l’arbitro ha ammonito Lenzini, Di Guglielmo, Cantore, Kees

Belgio-Italia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara degli europei femminili. Primo giallo al 20′ ed è per Lenzini, per un contrasto duro in mediana. Al 35′ giallo per Di Guglielmo che cintura Teuling. Al 44′ Di Guglielmo vince un contrasto sulla trequarti e premia l’inserimento di Caruso sulla sinistra dell’area, controllo e destro a giro sul primo palo imprendibile per Lichtfus che non ci arriva in tuffo. Qualche dubbio sulla posizione dell’azzurra ma dopo il check del Var la rete viene convalidata.

Nella ripresa all’8 terzo giallo per l’Italia: tocca a Cantore per un’entrata in ritardo. La gara diventa molto fallosa ma l’arbitro Grundbacher appare di manica larga. Primo giallo per le belghe al 35’ ed è per Kees, dopo un fallo su Cambiaghi. Dopo 9’ di recupero Belgio-Italia finisce 0-1.