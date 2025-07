Juventus, Douglas Luiz ha chiesto scusa ma resta il grande freddo, anche Sancho rischia di sfumare

Il brasiliano ha fatto un passo indietro ma non basta per ricomporre una frattura insanabile. Intanto inglese si allontana quasi definitivamente

Alla fine Douglas Luiz si è presentato a Torino. Con qualche giorno di ritardo (4) rispetto ai compagni ed alla convocazione ufficiale della Juventus. Maximulta e addio saranno conseguenze inevitabili, nonostante le scuse ricevute e apprezzate da parte di Tudor, staff e colleghi. Intanto la società continua a lavorare sul mercato pure sul fronte entrate. Da questo punto di vista va registrato un netto passo indietro su Jadon Sancho.

Il rientro di Douglas Luiz alla Continassa

Il quotidiano La Stampa ha ricostruito il ritorno di Douglas Luiz alla Continassa. Il centrocampista brasiliano si è presentato con notevole ritardo (4 giorni) ma pieno di buoni propositi. Il giocatore avrebbe chiesto scusa a tutti per aver disertato il raduno. Un breve discorso a Igor Tudor ed al suo staff e soprattutto ai compagni ai quali ha comunque mancato di rispetto.

Per il resto, il programma non cambia. La società è furiosa e prenderà provvedimenti nei suoi confronti. Il 27enne di Rio De Janeiro non finirà fuori rosa, comunque. Per ora sta svolgendo un programma personalizzato e lo continuerà finché non sarà in grado di mettersi al pari con i compagni, al lavoro da giovedì scorso.

La Juve cerca una via d’uscita

Questo è quello che riguarda il calciatore. Parallelamente la Juventus continua a lavorare con il suo entourage per trovare una via di uscita. L’ex centrocampista dell’Aston Villa non ha aperto a campionati che non ritiene competitivi e così non ha ricevuto proposte di acquisto a titolo definitivo. Per farlo partire, i bianconeri chiedono 40 milioni di euro: cifra minima per non registrare una dolorosa minusvalenza. Sì a formule meno rigide come un prestito con obbligo di riscatto condizionato. Si attendono proposte concrete da club di Premier League.

Sancho si allontana: il Dortmund lo rivuole

Nel frattempo la Vecchia Signora ha anche la necessità di rinforzarsi, missione complicata proprio per via dei tanti casi di mercato tra i quali Dusan Vlahovic. Dall’elenco potrebbe presto scomparire il nome di Jadon Sancho, caldissimo fino a qualche settimana fa. Il Borussia Dortmund in queste ore è tornato sull’esterno inglese e sta valutando se offrire al Manchester United i circa 20 milioni richiesti per il cartellino.

Tra i mille dubbi di Madama, ci sarebbe anche un dossier sul carattere spigoloso del calciatore finito sulla scrivania di Damien Comolli. A prescindere da questo tipo di valutazioni, la Juve è bloccata dalle cessioni che non riesce a mettere a segno. Nel ruolo, ad esempio, c’è già Nico Gonzalez per il quale ci sono stati ad oggi solo timidi sondaggi mai concretizzatisi in vere e proprie offerte.