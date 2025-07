Serie B, il borsino del Calciomercato: dove andranno Desplanches, Klinsmann, Liberali e Pierini

Calciomercato allenatori, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% DESPLANCHES Pescara Cremonese Venezia KLINSMANN Palermo Monza Spezia LIBERALI Catanzaro Frosinone Sampdoria PIERINI Empoli Bari Modena

Desplanches, ecco l’occasione: lo vuole il Pescara

Partiamo dal portiere del Palermo, classe 2003 valore nominale di mercato di 2 milioni di euro, titolare indiscusso della Nazionale Under 21. Ha bisogno di giocare, un’altra stagione a scaldare la panchina potrebbe nuocere alla sua carriera. Lo cerca, e lo avrà il Pescara, prestito con diritto di riscatto. Respinti gli assalti di Cremonese e Venezia.

Klinsmann, è lui l’uomo scelto per la porta del Palermo

A Palermo arriverà Jonathan Klinsmann, classe 1997 valore nominale di mercato di poco meno di 2 milioni. Grande protagonista della bella stagione del Cesena. Klinsmann, come il famoso Papà, è forte e ambizioso e chi più della favorita numero uno per la vittoria finale della Serie B, il Palermo, può soddisfare questa fame? Assolutamente sì. Affare in chiusura con cessione dell’intero cartellino. Impossibile il rientro in corsa di Monza e Spezia.

Liberali, il Catanzaro ai dettagli

Approdo in Serie B per uno dei gioielli del Milan Futuro, Mattia Liberali, classe 2007. Valore di mercato 4 milioni di euro ma i rossoneri sono disponibili a cederlo solo in prestito. A vincere la corsa al gioiellino sarà il Catanzaro che ha bruciato la concorrenza di Frosinone e Sampdoria.

Nicholas Pierini, l’Empoli ci pensa

Chiudiamo il cerchio con Nicholas Pierini, un esperto di promozioni in Serie A. Un titolo sufficiente per spingere l’Empoli a farci un pensierino. Pierini, classe 1998, valore di mercato 3 milioni di euro, arriverebbe alla corte di Pagliuca a titolo definitivo. Un investimento importante per assicurarsi l’esterno di attacco in grado di rifornire al meglio le punte dell’Empoli. Per non tacere delle capacità realizzative. Ad oggi, in Serie B, ha messo a segno 27 reti e servito 12 assist. Numeri importanti. Nulla da fare per Bari e Modena.