Euro2024, Italia-Bosnia: orario, formazioni, le ultime, dove vederla in tv e in streaming

Secondo e ultimo test amichevole per la Nazionale di Spalletti prima dell'esordio ufficiale agli Europei: al Castellani di Empoli arriverà la Bosnia

E’ ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l’esordio all’ Europeo 2024 per l’Italia di Luciano Spalletti. Gli Azzurri, che debutteranno nel torneo il 15 giugno nella sfida con l’Albania, continuano a scaldare i motori in vista della competizione con l’ultima amichevole in programma. La prima, andata in programma domani martedì 4 giugno contro la Turchia di Yildiz e Calhanoglu, è terminata 0-0. Il secondo test, invece, è in programma per domani, 9 giugno ad Empoli contro la Bosnia Erzegovina. Di seguito, le possibili scelte di Luciano Spalletti e le informazioni di dove vedere la gara.

Italia-Bosnia, dove vederla in diretta tv e streaming

L’amichevole tra Italia e Bosnia Erzegovina sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Rai 1. Inoltre, sarà possibile seguirla anche in streaming su RaiPlay, l’applicazione ufficiale dell’emittente televisiva, scaricabile su smart TV, Apple TV, pc, tablet e smartphone. In alternativa, sarà possibile seguire l’incontro anche direttamente dal browser sul sito raiplay.it

Partita amichevole: Italia-Bosnia

Italia-Bosnia Data e orario: domenica 9 giugno ore 21

domenica 9 giugno ore 21 Diretta tv: Rai 1

Rai 1 Diretta streaming: RaiPlay

La probabile formazione dell’Italia

L’Italia continua a mette a punto gli ultimi dettagli prima di immergersi completamente negli Europei 2024. La selezione azzurra sarà protagonista nel girone B, insieme ad Albania, Croazia e Spagna. Luciano Spalletti, nel test contro la Bosnia, proverà l’undici ideale che probabilmente vedremo negli impegni ufficiali degli Europei. Dopo aver perso Acerbi per pubalgia, il ct degli azzurri dovrà fare a meno anche di Scalvini, reduce dalla rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’ex allenatore del Napoli farà affidamento al consueto 3-4-2-1, con Donnarumma tra i pali e la difesa composta questa volta da Gatti, Calafiori e Buongiorno. A centrocampo, Bellanova ed El Shaarawy agiranno sulle fasce, con Frattesi e Jorginho (confermato) al centro. Sulla trequarti, Raspadori e Folorunsho supporteranno il centravanti Scamacca.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Jorginho, El Shaarawy; Folorunsho, Raspadori; Scamacca. Ct. Spalletti.

La probabile formazione della Bosnia

Probabile formazione Bosnia (3-5-2): Vasilj; Ahmedhodzic, Katic, Radeljic; Bicakcic, Hajradinovic, Saric, Tahirovic, Gazibegovic; Gigovic, Demirovic. Ct. Milosevic.

Per la nazionale bosniaca, oltre all’ex Serie A Edin Dzeko, anche Kolasinac dell’Atalanta sarà out per infortunio.

Italia-Bosnia, la designazione arbitrale

L’amichevole tra Italia e Bosnia sarà arbitrata da Chrysovalantis Theouli (Cipro).

· Assistenti: Michael Soteriou (CYP) – Petros Petrou (CYP)

· IV Ufficiale: Juan Luca Sacchi (ITA)