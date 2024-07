Italia, Bonucci primo rinforzo per Spalletti, torna l’ex Juventus?

Porte girevoli in casa Italia: Buffon pensa di lasciare il ruolo di capo delegazione, mentre Bonucci potrebbe entrare a far parte dello staff del ct

Porte girevoli in casa Italia. Per un Buffon che (forse) esce, un Bonucci che (forse) entra. Anzi, torna. Già, appesi gli scarpini al chiodo, Leo potrebbe fare nuovamente capolino a Coverciano in un ruolo inedito.

Bonucci torna in Nazionale? Ecco quale sarebbe il suo ruolo

Ovviamente, avendo da poco annunciato il ritiro, non si vestirà d’azzurro per scendere in campo (anche se un pensierino a Euro2024 l’aveva fatto eccome). Come rivelato da TuttoSport, Bonucci ha già le idee chiare per la sua seconda e nuova vita professionale: vuole diventare allenatore. Ed è per questo motivo che potrebbe entrare a far parte dello staff di Luciano Spalletti così da formarsi come tecnico e apprendere i segreti del mestiere. Insomma, la Nazionale come palestra. Un po’ come è successo per De Rossi, quando tra il 2021 e il 2022 fu inserito nel team di Mancini.

L’esperienza di Bonucci potrebbe tornare utile anche per il gruppo

C’è un’Italia letteralmente da ricostruire, dopo essere uscita a pezzi dall’Europeo. Spalletti proverà a farlo ringiovanendo la rosa, ma con l’obiettivo di non poter fallire la qualificazione ai Mondiali del 2026 in Canada, Messico e Statti Uniti. Ecco, allora, che Bonucci potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa per un gruppo che difetta in quanto a esperienza. Tra il ct e Leo, ex colonna dell’Italia, la stima è reciproca e, in tal senso, la presenza del difensore che ha chiuso la carriera in Turchia col Fenerbahçe a Lipsia per Italia-Croazia non è sembrata solo una visita di cortesia.

Rivoluzione Italia, per un Bonucci che entra, un Buffon che va?

Da un ex Juve a un ex Juve. Per Bonucci bisogna attendere il placet di Spalletti, mentre per quanto riguarda la posizione del capo delegazione azzurro Buffon sarà decisiva la sua volontà. L’eliminazione agli ottavi per mano della Svizzera dopo una deludente fase a gironi ha toccato l’ex portierone al punto da tale che si rincorrono le voci di un suo possibile addio. Sono in corso riflessioni da parte di Gigi, che scioglierà le riserve solamente dopo il faccia a faccia con i vertici della Federazione. Questione di stimoli, ma anche e soprattutto di progetti.