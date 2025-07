Milan, l’elogio social di Modric a Sinner è un boomerang: i tifosi si scagliano contro il club

In un video pubblicato su Instagram il fuoriclasse croato plaude al successo a Wimbledon del tennista, grande supporter rossonero: insulti a valanga nei commenti

Anche Luka Modric, il grande colpo di mercato del Milan, è rimasto affascinato dalla vittoria ottenuta a Wimbledon da Jannik Sinner, tifoso rossonero. L’elogio social del fuoriclasse croato al tennista si trasforma però in un boomerang per il club: nei commenti valanghe di insulti per la dirigenza milanista.

Milan, il tifoso Sinner ha incantato Modric

In questo momento Jannik Sinner è probabilmente il milanista più felice al mondo: la vittoria nella finale di Wimbledon contro Carlos Alcaraz ha proiettato l’altoatesino, grande tifoso del Milan, nell’olimpo del tennis mondiale e nella storia dello sport italiano. E tra i fan di Sinner c’è anche Luka Modric, il grande colpo di mercato del club rossonero, che in un video pubblicato sulla pagina Instagram del Milan gli ha rivolto i suoi complimenti.

I complimenti di Modric a Jannik

“Jannik ha giocato in modo incredibile contro Carlos”, afferma Modric nel contenuto pubblicato dai social media manager del Milan. “Quello che sta facendo Jannik al momento è straordinario e la partita che ha giocato è stata di un livello superiore – continua poi il croato -. Mi voglio congratulare con lui per essere diventato il primo italiano a vincere Wimbledon”.

A seguire, Modric lancia un invito a Sinner: “Magari riusciremo a incontrarci presto – dice l’ex Real Madrid -. Gli auguro il meglio per il futuro, sono sicuro che vincerà tanti altri Slam per come sta giocando e per il talento che ha. È davvero fantastico”.

La rabbia dei tifosi del Milan

I complimenti di Modric a Sinner – oggi due eccellenze rossonere – non sono stati però ben accolti dai tifosi del Milan. I commenti al video, infatti, includono quasi esclusivamente pesanti critiche se non veri e propri insulti alla dirigenza milanista, accusata di voler distrarre i tifosi con questo genere di contenuti mentre la campagna acquisti stenta a decollare. “Ma cosa c’entra Modric che fa i complimenti a Sinner… ma pensate ad acquistare i giocatori!”, ammonisce Ninni. “Ma che ci frega di Sinner e company… comprate i giocatori ad Allegri!” aggiunge Nikf.

“Sì sì, pensate a Sinner. Intanto siamo ancora senza due veri terzini”, commenta Daniele. Quello degli esterni difensivi, in particolare, è uno dei temi ricorrenti nei commenti dei tifosi: “Giochiamo con Pobega e Saelemaekers terzini e questi si preoccupano del tennis… Mi sembra di sognare”, scrive Simone. “Mi pare giusto pensare a Sinner, tanto i terzini li fanno Pobega e Saelemaekers: di cosa dovremmo preoccuparci?” ironizza Nico. “Che vergogna appigliarsi a Sinner davanti a Modric appena arrivato: cosa c’entra?”, domanda Fernando.