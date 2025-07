Mondiale per club, la finale secondo Luis Enrique e Maresca

Mondiale per club in dirittura d’arrivo: domenica al MetLife Stadium si sfidano per il gran finale Chelsea e Paris Saint-Germain. “Non sara’ una semplice formalita’ – dice Luis Enrique -. Dobbiamo vincere per chiudere in bellezza. Vogliamo scrivere la storia”. Favoriti, i parigini hanno conquistato tutto in questa stagione: coppa di Francia, scudetto, Champions. Dal canto suo Enzo Maresca avverte: “Massimo rispetto, ma siamo qui per vincere”.