Tour de France, Pogacar e la carica di 101: lo sloveno batte in volata Vingegaard e torna in giallo. Domani speranza Milan

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Dopo 100, ovviamente arriva la carica dei 101 in versione Tadej Pogacar. Il fenomeno sloveno conquista la vittoria a Mur de Bretagne in una delle tappe più iconiche del Tour de France e si riprende anche la maglia gialla. L’unico che riesce a dargli qualche pensiero è Jonas Vingegaard che però non può fare nulla per batterlo.

L’azione vincente di Pogacar

L’azione decisiva a 1,5 dal traguardo: la UAE fa il vuoto con Wellens e Pogacar prova subito l’attacco. Ma sulle sue ruote resta Evenepoel e Vingegaard. Mentre da dietro c’è un gruppetto con Vaquelin che rientra proprio in vista degli ultimi 1000 metri. Lo sloveno può fare affidamento su Narvaez che lancia la volata, Evenepoel prova ad anticipare ma resta piantato. L’unico che riesce a impensierire Pogacar è proprio Vingegaard ma non abbastanza da togliergli la vittoria di tappa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Delusione Van der Poel

In maglia gialla sulla salita che lo ha visto trionfare per la prima volta al Tour de France. La settima tappa della corsa francese era segnata da tempo sul calendario da Van der Poel che però non ha fatto i conti con la stanchezza e con le ambizioni degli uomini di classifica. Il gruppo, a differenza di ieri, prende con grande velocità prima la Cote du Village e poi il muro finale provando a mettere alle corde l’olandese che si stacca nel primo passaggio riuscendo a rientrare nel tratto successivo. Inevitabile che la stanchezza dopo la fuga nella sesta tappa abbia presentato il conto e nel secondo passaggio si stacca appena il ritmo sale.

Nuova chance per Milan

Dopo due giorni molto difficili, è il momento di dare di nuovo spazio ai velocisti. L’Italia spera ancora di riuscire a rompere il lunghissimo digiuno di vittorie al Tour de France e la frazione che va da Saint Méen le grand a Laval Espace Mayenne rappresenta un’opportunità concreta. Il velocista italiano è rimasto beffato nella prima occasione finendo vittima di un ventaglio, mentre alla seconda chance per velocisti è stato beffato di qualche centimetro chiudendo al secondo posto. Ora però comincia a essere vietato sbagliare.