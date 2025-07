Tour de France 2025, la tappa di domani: Saint-Méen-le-Grand - Laval Espace Mayenne. Altra chance per i velocisti

L’ottava tappa del Tour de France 2025 è la Saint-Méen-le-Grand – Laval Espace Mayenne, in programma sabato 12 luglio. La lunghezza è di 171,4 km, con un dislivello di 1.700 metri. Tornano ad essere protagonisti gli sprinter puri in una frazione pressoché piatta e che non ha particolari difficoltà o insidie tali da disturbare il lavoro delle squadre per lanciare le volate.

Percorso dell’ottava tappa: Saint-Méen-le-Grand – Laval Espace Mayenne

Fonte: Tour de France

Si riparte dalla Bretagna, per la precisione da Saint-Meen-le-Grand, località pittoresca e amena, per procedere direzione est verso il dipartimento di Ille-et-Vilaine, quindi svoltare verso sud nella Mayenne e risalire verso il traguardo del capoluogo del dipartimento, ovvero Laval.



Altimetria dell’ottava tappa

Fonte: Tour de France

Come abbiamo detto si tratta di una tappa pressoché pianeggiante, pur con un dislivello superiore ai 1.000 metri. A 150 chilometri dal via e quindi in prossimità del finale c’è il dentello della Côte de Nuillé-sur-Vicoin, che comunque non metterà in difficoltà i velocisti puri nella decina di chilometri finale con arrivo che chiama la volata.

Cronoprogramma dell’ottava tappa: orari di partenza e arrivo

La partenza ufficiale dell’ottava tappa è fissata per le 13:10. La partenza dal km 0, che darà il via alla competizione vera e propria, è per le 13:25. Ad una andatura media di 45 km/h i corridori affronteranno il traguardo volante di Vitré alle ore 15:19. La salitella della Côte de Nuillé-sur-Vicoin, si effettuerà sempre alla stessa andatura alle 16:52. Arrivo previsto per le 17:13 circa.

Salite dell’ottava tappa

La salita classificata (quarta categoria) dell’ottava tappa è la Côte de Nuillé-sur-Vicoin, 860 metri con pendenza media del 3,8%.

Dove vedere l’ottava tappa del Tour de France

Questa tappa del Tour è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport.