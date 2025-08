F1 Gp Ungheria diretta prove libere live: Leclerc al livello delle McLaren, Hamilton fatica

Ultimo aggiornamento: 01-08-2025 14:28

Circuito Hungaroring, 1 agosto 2025 – Al via il week end del Gran Premio di Ungheria. Ultima fatica per la Formula 1 prima della sosta estiva. Si corre sulla storica pista magiara fresca di lavori alle infrastrutture e presente oramai in calendario dal lontano 1986. Si rinnova in pista il duello in casa McLaren tra Piastri e Norris per il titolo, Max Verstappen proverà a ripetere l’exploit della Sprint di Spa mentre Hamilton e Leclerc proveranno a regalare una gioia alla Ferrari per festeggiare al meglio il rinnovo di Vasseur. Fp1 alle 13.30, fp2 alle 17.

Abbonati qui a Now-TV per vedere la F1 in diretta streaming