Tour de France 2025, la tappa di oggi: Bollène - Valence. Tornano i velocisti, ma non mancano le insidie

La diciassettesima tappa del Tour de France 2025 è la Bollène – Valence, in programma mercoledì 23 luglio. La lunghezza è di 160,4 km, con un dislivello di 1.650 metri. Dopo la scalata del leggendario Ventoux, i corridori affronteranno una frazione con un finale adatto ai velocisti, ma non mancano delle salite (comunque non impossibili, tutt’altro) e soprattutto delle potenziali insidie legate al vento, con il rischio di ventagli che possono spezzare il gruppo e sparigliare i piani degli sprinter e dei loro treni.

Percorso della diciassettesima tappa: Bollène – Valence

La tappa parte dal dipartimento della Vaucluse per risalire in un percorso a serpentina verso nord, attraversando tutta la Drôme. In particolare l’avvio è dalla Provenza, dove si trova la cittadina di Bollène, proseguendo per la campagna sino alla Valle del Rodano dove si concluderà la tappa a Valence.

Altimetria diciassettesima tappa

La prima trentina di chilometri è pianeggiante, poi superato Grignan la strada inizia a salire senza però impennarsi per il Col du Pertuis. Segue una discesa non impegnativa e una strada che torna a farsi in piano sino allo strappo di Marsanne, e quindi la seconda asperità classificata di giornata, ovvero il Col de Tartaiguille. La trentina o poco più di chilometri conclusivi sono di nuovo in piano, con la possibilità di vento laterale a disturbare gli eventuali piani di volata.

Cronoprogramma della diciassettesima tappa

La partenza ufficiale della diciassettesima tappa è fissata per le 13:35. La partenza dal km 0, che darà il via alla competizione vera e propria, è per le 13:50. Ad una andatura media di 46 km/h i corridori affronteranno il traguardo volante di Roche-Saint-Secret-Béconne alle 14:52. Quindi la salita del Col du Pertuis che verrà raggiunta alle 15:16, sempre andando a 46 km/h di media. L’altra asperità, il Col de Tartaiguille, sarà affrontato alle 16:23. Arrivo previsto alle ore 17:19.

Salite della diciassettesima tappa

Due le salite classificate della tappa 17, entrambe di quarta categoria. Il Col du Pertuis è lungo 3,8 km con una pendenza media del 6,6%, mentre il Col de Tartagiuille è di 3,6 km al 3,5%.

Dove vedere la diciassettesima tappa del Tour de France

Questa tappa del Tour è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.