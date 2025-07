Tour de France 2025, la tappa di domani: Auch – Hautacam. Sui Pirenei si inizia a far sul serio

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 12.a tappa del Tour de France 2025: Auch – Hautacam

La dodicesima tappa del Tour de France 2025 è la Auch-Hautacam, in programma giovedì 17 luglio. La lunghezza è di 180,6 km, con un dislivello di 3.850 m. Siamo arrivati ad un classico del Tour, ovvero i Pirenei, con una tappa di salite come il cielo comanda e il primo hors catégorie di questa edizione, ovvero l’ascesa di Hautacam, altro classico della Grande Boucle. Giornata tarata per gli scalatori puri, insomma, e chissà se ci saranno attacchi per ridefinire la maglia gialla (o se dovremo aspettare direttamente le ultime frazioni della terza settimana).

Percorso della dodicesima tappa: Auch – Hautacam

Si riparte dall’Occitania, per la precisione da Auch, capoluogo del dipartimento del Gers e nota per la Cattedrale di Sainte-Marie (tappa del cammino di Santiago de Compostela). Si prosegue in direzione sud-ovest verso la zona degli Alti Pirenei, toccando il dipartimento dei Pirenei Atlantici per poi virare ad est riportandosi negli Alti Pirenei. E dove i corridori si inerpicheranno per Hautacam, località di montagna e comprensorio sciistico che ha fatto il suo debutto al Tour nel 1994. Nel 2014 la tappa con partenza a Pau e finale proprio all’Hautacam fu vinta da Vincenzo Nibali, poi maglia gialla di quella edizione.

Altimetria della dodicesima tappa

I primi ottanta chilometri della tappa presentano un andamento pressoché piatto, giusto qualche dentello e falsopiano. Poi superata Pontiaq ecco la prima ascesa di giornata, la non molto impegnativa Côte de Labatmale. La strada poi inizierà a salire in maniera lenta per poi impennarsi dopo il chilometro 120, con la successione del Col du Soulor e il Col des Bordères, separati da una discesa ripida. Si scollina in maniera più graduale sino ad arrivare ai piedi della salita finale dell’Hautacam, che partirà all’incirca dal chilometro 165.

Cronoprogramma della dodicesima tappa: orari di partenza e arrivo

La partenza ufficiale dell’undicesima tappa è fissata per le 13:10. La partenza dal km 0, che darà il via alla competizione vera e propria, è per le 13:25. La prima asperità, la Côte de Labatmale, verrà raggiunta dai corridori per le 15:30 ad un’andatura media di 40 km/h. Sempre con questa andatura, alle 15:35 i corridori affronteranno lo sprint intermedio di Bénéjacq, per poi toccare il Col du Soulor indicativamente alle 16:42. Alle 16:59 circa si arriverà al Col des Bordères; quindi alle 17:44 l’arrivo dopo aver scalato la pendenza dell’Hautacam.

Salite della dodicesima tappa

La prima asperità di giornata é la Côte de Labatmale di quarta categoria, lunga 1,3 km e con pendenze medie del 6,3%. Poi le salite più dure: il Col du Soulor di prima categoria, 11,8 km al 7,3% e il Col des Bordères di seconda categoria, 3,1 km al 7,7%. Infine la scalata dell’Hautacam, fuori categoria di 13,6 km di lunghezza e una media del 7,8%, ma con pendenze che a metà ascesa toccano per due chilometri l’11%.

Dove vedere la dodicesima tappa del Tour de France

Questa tappa del Tour è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport.