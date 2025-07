Tour de France 2025, la tappa di domani: Pau – Superbagnères. Dal Tourmalet al Peyresourde, tocca alle grandi vette

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 14.a tappa del Tour de France 2025: Pau – Superbagnères

La quattordicesima tappa del Tour de France 2025 è la Pau – Superbagnères, in programma sabato 19 luglio. La lunghezza è di 182,6 km, con un dislivello di 4.950 metri. Ecco il classico tappone di montagna, come si evince dall’altitudine che sfiora i 5.000 metri, nonché la terza frazione consecutiva dedicata alle salite e agli scalatori. In programma cime iconiche come il Tourmalet, all’89esima presenza alla Grande Boucle e che i corridori affronteranno da un versante inedito, e il Peyresourde, con un finale che vedrà quasi certamente protagonisti gli uomini di classifica in corsa per la maglia gialla e il podio finale.

Percorso della quattordicesima tappa: Pau – Superbagnères

Fonte: Tour de France

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si parte dal capoluogo del dipartimento dei Pirenei Atlantici, per proseguire in direzione sud-est verso il traguardo finale di Luchon Superbagnères (comprensorio sciistico che sovrasta la città termale di Bagnères-de-Luchon, attraversando gli Alti Pirenei sino ad arrivare all’Alta Garonna.

Altimetria della quattordicesima tappa

Fonte: Tour de France

La tappa parte in maniera tranquilla con un percorso in falsopiano nei primi 70 km, quando poi da Luz-Saint-Sauveur inizierà la scalata del Tourmalet. A seguire scollinamento con discesa ripida sino a Sainte-Marie-de-Campan, quando si ricomincerà a salire sul più modesto Col d’Aspin. Si scende verso Arreau, e da lì un falsopiano di una decina di chilometri in direzione Anéran, dove poi inizierà l’ascesa al Col de Peyresourde. Infine altro scollinamento verso la località di Bagnères-de-Luchon per iniziare l’ultima asperità, quella che conduce al traguardo di Superbagnères.

Cronoprogramma della quattordicesima tappa: orari di partenza e arrivo

La partenza ufficiale della quattordicesima tappa è fissata per le 12:00. La partenza dal km 0, che darà il via alla competizione vera e propria, è per le 12:15. Ad una andatura media di 35 km/h i corridori affronteranno il traguardo volante di Esquièze-Sère alle 13:53. La prima asperità, il Col du Tourmalet, verrà raggiunta dai corridori per le 14:45, sempre ad un’andatura di 35 km/h. A seguire il Col d’Aspin, che verrà toccato per le 15:31, e quindi il Col de Peyresourde alle ore 16:25. Infine l’arrivo è previsto per le 17:24 circa.

Salite della quattordicesima tappa

Sono ben due gli hors catégorie (cime più difficili di un prima categoria) di questa tappa, posti all’inizio e alla fine. Si comincia con il Col du Tourmalet, ascesa di 19 km al 7,4% di pendenza media: il primo corridore che transiterà in cima conquisterà il premio collaterale del Souvenir Jacques Goddet. Seguono poi la vetta di seconda categoria del Col d’Aspin, 5 km al 7,6% di media, e quella di prima categoria del Col de Peyresourde, 7,1 km al 7,8%. Infine la scalata di Superbagnères, 12,4 km al 7,3% (ma con due tratti sul 10%).

Dove vedere la quattordicesima tappa del Tour de France

Questa tappa del Tour è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.