Tour de France, Milan beffato a Chateauroux: Merlier lo batte per pochi centimetri. Non riesce l’impresa di Van der Poel

Non riesce il bis a Jonathan Milan che dopo la vittoria di ieri si deve accontentare del secondo posto alle spalle di Merlier. Grande azione di Van der Poel che viene ripreso solo all’ultimo chilometro

Niente da far per Jonathan Milan, a Chateauroux non riesce il bis al corridore italiano che non centra la seconda vittoria consecutiva al Tour de France. Si deve accontentare del secondo posto ancora una volta alle spalle del campione europeo Merlier che trova lo sprint giusto sul traguardo dedicato a Mark Cavendish.

Il tentativo dell’Alpecin

Ad animare una corsa che tutti danno per scontata come dedicata ai velocisti ci pensa la Alpecin con un colpo a sorpresa firmato da Van der Poel e da Rickaert, una mossa che crea grande agitazione in gruppo per le squadre che puntano sulla volata, vista anche la presenza del fenomeno olandese. Una fuga che arriva a guadagnare oltre i 5 minuti di vantaggio prima che da dietro le squadre organizzino l’inseguimento per recuperare il gap.

L’appello di Van Eetvelt

Tra i giovani da tenere d’occhio a questo Tour de France c’è anche il 23enne belga Lennert Van Eetvelt ma il corridore della Lotto è stato subito escluso dalla corsa per la classifica generale dovuta a una caduta. Il giovane belga però è stato protagonista anche di un episodio molto curioso, nel corso della prova a cronometro di mercoledì scorso infratti Van Eetvelt ha perso il suo computer da bici, un elemento diventato fondamentale per tutti gli atleti in gruppo, e anche abbastanza costoso. Sui social ha subito lanciato un appello affinché chi lo avesse trovato tra il pubblico potesse restituirlo e a qualche giorno di distanza il prezioso strumento è tornato tra le sue mani.

Pogacar perde Almeida

Niente da fare per Joao Almeida. Il corridore portoghese ha provato a stringere i denti dopo la brutta caduta rimediata nel corso della tappa di due giorni fa che ha visto proprio la vittoria del suo compagno di squadra. Il 26enne lusitano ha provato a continuare nelle due tappe dedicate ai velocisti ma una costola rotta gli ha impedito di portare a termine la tappa odierna, a 100 dal traguardo ha deciso di gettare la spugna e salire sulla sua ammiraglia. Una brutta notizia anche per Pogacar che perde un uomo chiave per la UAE in vista delle grandi salite.