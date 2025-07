Mondiale per club, Psg-Chelsea: montepremi finale da urlo, lo sfogo di Luis Enrique

Tutto pronto per la finale: in palio oltre 85 milioni di dollari. Le dichiarazioni di Luis Enrique e Marquinhos alla vigilia dell’incontro

L’ultimo atto del Mondiale per club vale una cifra stellare. PSG e Chelsea non si contenderanno solo una Finale, ma un immenso bottino. Domani sera ore 21:00 (orario italiano), nell’impianto MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, si sfideranno i due club europei pronti a scrivere la storia e, per il PSG, potrebbe addirittura trattarsi del quintuplete in caso di vittoria contro la squadra allenata da Enzo Maresa. Intanto, in conferenza stampa, Luis Enrique si è sfogato e ha difeso il suo collega Pep Guardiola.

PSG-Chelsea: quanto vale la vittoria della Finale al Mondiale

Il vincitore del Mondiale per club porterà a casa un bonus di 40 milioni di dollari, cifra che potrebbe far lievitare il montepremi complessivo oltre gli 85 milioni di dollari.

Lo sconfitto non resterà comunque a mani vuote, incassando 30 milioni di dollari solo per questa finale, per un totale di 75,625 milioni di dollari guadagnati nel torneo.

Un montepremi storico da 1 miliardo

La FIFA ha stanziato 1 miliardo di dollari per la distribuzione tra i 32 club partecipanti. Di questa cifra, 525 milioni sono stati erogati come quote di partecipazione, mentre i restanti 475 milioni sono stati assegnati in base alle prestazioni sportive durante il torneo.

Le quote di partecipazione sono state distribuite in base alla confederazione di appartenenza dei club:

UEFA : da 12,81 a 38,19 milioni di dollari, a seconda di criteri sportivi e commerciali.

: da 12,81 a 38,19 milioni di dollari, a seconda di criteri sportivi e commerciali. CONMEBOL : 15,21 milioni.

: 15,21 milioni. CONCACAF, AFC e CAF : 9,55 milioni ciascuna.

: 9,55 milioni ciascuna. OFC (Auckland City): 3,58 milioni.

Premi legati alle prestazioni

Nella fase a gironi, ogni vittoria è stata premiata con 2 milioni di dollari, mentre un pareggio ha fruttato 1 milione. Sia il PSG che il Chelsea hanno ottenuto 4 milioni grazie a due vittorie ciascuno:

Il PSG ha battuto Atlético Madrid e Seattle Sounders , ma ha perso contro il Botafogo .

e , ma ha perso contro il . Il Chelsea ha superato Los Angeles FC e Espérance Tunis, subendo una sconfitta contro il Flamengo.

Nella fase a eliminazione diretta i premi sono cresciuti sensibilmente:

Ottavi di finale : 7,5 milioni di dollari.

: 7,5 milioni di dollari. Quarti di finale : 13,125 milioni.

: 13,125 milioni. Semifinali: 21 milioni.

Entrambe le finaliste hanno accumulato 41,625 milioni di dollari in questa fase:

Il PSG ha eliminato Inter Miami, Bayern Monaco e Real Madrid .

. Il Chelsea ha superato Benfica, Palmeiras e Fluminense.

A oggi, sia il PSG che il Chelsea hanno già incassato 45,625 milioni di dollari in premi sportivi. Il club vincente toccherà quota 85,625 milioni, includendo il bonus finale.

Luis Enrique: “Dobbiamo dare il 100%”

Alla vigilia della finale col Chelsea, l’allenatore del PSG, Luis Enrique si è presentato in conferenza stampa mostrando tanta determinazione per il possibile obiettivo del quintuplete: “Nessuno sa esattamente come sta andando l’altra squadra. Non è importante. L’ultima partita si avvicina. Ci sentiamo molto bene. È stata una stagione storica e vogliamo concluderla nel miglior modo possibile.”

Il tecnico spagnolo ha poi riflettuto sulle critiche: C’è una finale che va vinta. Quando avremo vinto, lo diremo. Dobbiamo dare il 100%. Abbiamo visto il City. Vincono tutto, poi perdono dieci partite e vengono massacrati. Pep è ancora il miglior allenatore, e loro vengono massacrati.”

Ed infine il tecnico del PSG ha aggiunto: “Non ho alcuna stella in squadra. Non ne ho mai avuta una da giocatore e non ne ho una da allenatore, sono tutte stelle. Mi piace quello che faccio, mi diverto, soprattutto nei momenti difficili; è lì che mi sento più a mio agio. In questo senso, è bello quando le cose funzionano, soprattutto per la capacità del nostro lavoro di rendere felici le persone. So come vanno queste cose; sono stato molto meglio nei momenti in cui sono stato pesantemente criticato. Da questo punto di vista, sono più motivato dalle critiche che dagli elogi.”

Marquinhos: “Il miglior PSG in cui abbia mai giocato”

Anche il capitano Marquinhos ha parlato ai media, sottolineando la forza del gruppo e la crescita collettiva sotto la guida del tecnico Luis Enrique: “A livello collettivo, questo è il miglior PSG in cui abbia mai giocato.”

Ed ancora: “È qualcosa di cui sono orgoglioso. Imparo molto da questa squadra. Sono un difensore, posso valutarli da dietro. Vedo come leggono la partita e come ci comprendiamo meglio e cosa vuole l’allenatore da noi. È proprio per questo che abbiamo raggiunto questo livello, perché abbiamo capito cosa voleva Luis Enrique. Ci è voluto del tempo per capirci meglio, ma negli ultimi mesi abbiamo giocato ai massimi livelli. È un grande onore per me far parte del PSG.”

