Mondiale per club, Psg-Chelsea: orario, formazioni, dove vederla in tv

Ecco la finale: i francesi vogliono agguantare anche l'ultimo trofeo disponibile in stagione, gli inglesi cercano un posto nell'élite del calcio

Il Mondiale per Club è stato lungamente discusso. Non a tutti ha convinto questa appendice di una stagione già di per sé intensa e ricca di impegni. Ora però c’è voglia di capire a chi andrà la prima edizione di questo torneo fortemente voluto dalla FIFA. Da un lato c’è il Psg acchiappatutto di Luis Enrique che vuole aggiungere un altro pezzo alla collezione. Dall’altro il vorace Chelsea di Maresca che cerca un posto tra le grandi.

Psg-Chelsea: quando si gioca

La finale del Mondiale per Club tra Paris Saint-Germain e Chelsea è in programma domenica 13 luglio alle ore 21. Sarà la degna conclusione di una competizione che ci ha divertito e accompagnato per quasi un mese. Dalla rivelazione Fluminense ai flop italiani di Inter e Juventus. E’ arrivato il momento di chiudere il cerchio.

Psg-Chelsea: dove si gioca

Teatro dell’evento è il MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey, non lontano da New York. Inaugurato nel 2010, l’impianto ha una capienza di 82500 spettatori. Qui si è giocato anche il Super Bowl nel 2014 e qui, soprattutto, si giocherà anche la finale dei prossimi Mondiali del 2026.

Psg-Chelsea: le probabili formazioni

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Pedro Neto, Nkunku, Palmer; Joao Pedro. Allenatore: Enzo Maresca.

Luis Enrique dovrà fare a meno degli squalificati Pacho e Lucas Hernandez. Tocca dunque al giovane Lucas Beraldo far coppia con l’inossidabile Marquinhos. Nessun dubbio, invece, negli altri reparti: il centrocampo è praticamente intoccabile e pure l’attacco proprio male finora non ha fatto.

Nel Chelsea, Maresca ritrova il difensore Levi Colwill e l’attaccante Liam Delap, di ritorno dalla squalifica. Il problema qui riguarda soprattutto le condizioni di Moises Caicedo, indispensabile per il gioco dei Blues. L’ecuadoriano è uscito malconcio dall’ultima partita e va rimesso in condizione in fretta per poter scendere in campo dal primo minuto in finale. Confermatissimo il nuovo acquisto Joao Pedro.

Dove vedere Psg-Chelsea in TV e in streaming

La partita Psg-Chelsea, valida per la finale del Mondiale per Club 2025, sarà visibile in diretta TV in chiaro su Canale 5. Diretta streaming, invece, su Mediaset Play e su DAZN (in questo, naturalmente, previo abbonamento). L’appuntamento, lo ricordiamo, è alle ore 21 di domenica 13 luglio.

I due allenatori: dal fallimento italiano alla riscossa internazionale

Prima di trovare riscontri dal punto di vista internazionale, Luis Enrique ed Enzo Maresca hanno tentato invano di ottenere successo in Italia. Sarà che i nostri club di pazienza ne hanno poca, per entrambi è stato un fallimento. Allo spagnolo fu affidata la panchina della Roma nel 2011 ma l’avventura si concluse in malo modo tra sfottò dei tifosi e l’arrivo di Zeman al suo posto. Per il campano, invece, dieci anni dopo ci fu la chance Parma in Serie B ma durò pochi mesi prima dell’esonero.