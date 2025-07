Milano-Cortina 2026, inaugurati i trampolini di Predazzo

Sono stati gli sportivi azzurri con in testa la fiemmese Annika Sieff ad inaugurare i nuovi trampolini HS143 e HS109, di lunghezza rispettivamente 290 e 260 metri, rinnovati grazie agli investimenti per le Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 gestiti dalla Provincia autonoma di Trento in raccordo con lo Stato e i Comuni coinvolti. Un momento speciale, allo Stadio del Salto G. Dal Ben di Predazzo, dove questa mattina gli atleti e le atlete di salto e combinata nordica della nazionale italiana hanno “testato” le strutture omologate lunedi’ scorso, in un appuntamento alla presenza delle autorità provinciali e locali. Maurizio Fugatti. Flavio Roda. Tito Giovannini Video montato