Italia, il disastro è completo: fuori dalla Top 10 della Fifa. Il rischio per i Mondiali 2026: impresa impossibile per Gattuso

La crisi nazionale viene testimoniata dal ranking ATP: l’Italia scivola in 11esima posizione superata anche da Germania e Croazia. E ai Mondiali c’è il rischio quarta fascia

Il momento di crisi dell’Italia testimoniato dai numeri del ranking ATP. Gli azzurri, ora guidati da Gennaro Gattuso, finiscono fuori dalla migliori 10 nazionali del mondo e corrono anche un rischio piuttosto importante in vista dei Mondiali del 2026.

Italia fuori dalla Top 10

I numeri non dicono tutto ma a volte dicono molto. In questo caso i numeri “parlanti” sono quelli del ranking Fifa che “ordina” le migliori nazionali di calcio in base ai risultati. E per l’Italia non arrivano buone notizie. La nazionale azzurra infatti si ritrova fuori dalle prime 10 posizioni della classifica dopo il disastro contro la Norvegia e viene superata in classifica anche da Germania e dalla non irresistibile Croazia. Una classifica che testimonia il momento negativo del movimento calcistico azzurro e premia le squadre con maggiore talento.

Al primo posto restano saldamente al comando i campioni del mondo dell’Argentina, seguiti da Spagna e Francia. Ai piedi del podio c’è la sempre speranzosa Inghilterra con un seguito composto da Brasile, Portogallo, Olanda e Belgio. E a chiudere le prime 10 arrivano Germania e Croazia con l’Italia costretta a guardare la Top10 dall’undicesima posizione.

Il rischio per i Mondiali

Non è solo una questione di prestigio. Il ranking Fifa che mette in fila le migliori nazionali del pianeta ha anche un’importanza strategica ai fini dei prossimi Mondiali. La qualificazione per la Coppa del Mondo 2026 si è complicata terribilmente e c’è il rischio di dover passare dai difficilissimi playoff, e una qualificazione di questo tipo significa (anche in virtù del ranking) che per i sorteggi della fase finale, gli azzurri si ritroverebbero in quarta fascia e quindi a fare i conti con un girone di ferro.

L’impresa impossibile di Gattuso

L’arrivo di Luciano Spalletti in panchina dopo la fortunata avventura al Napoli non ha portato i risultati sperati, anzi le cose hanno preso la direzione opposta. L’esonero avvenuto qualche settimana fa, dopo il brutale ko con la Norvegia, lascia ora una pesante eredità nelle mani di Rino Gattuso. L’ex allenatore di Milan e Napoli si trova ora in una situazione davvero complicata, quella di provare a infondere fiducia in una squadra che sta vivendo un momento di grandissima difficoltà, centrare la qualificazione ai Mondiali che manca da due due edizioni e riaccendere anche la passione dei tifosi italiani.