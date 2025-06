Italia umiliata in Norvegia, Mondiali ancora a rischio: scoppia il putiferio su Spalletti, Gravina e...Caressa

La figuraccia di Oslo lascia il segno: in discussione il progetto portato avanti dal Ct e dal presidente federale, ma è bufera pure sul telecronista per una profezia sbagliata.

Ogni volta che sembra aver toccato il fondo, il calcio italiano riesce a spingersi sempre più in basso. Ultimamente, almeno, funziona così. Dopo aver fallito due qualificazioni consecutive ai Mondiali, gli Azzurri rischiano di rimediare la terza esclusione clamorosa dal torneo più importante, più prestigioso, più ambito. Un abisso la differenza emersa tra l’Italia di Spalletti e la Norvegia di Solbakken. Da una parte un gruppo di campioni che giocano in campionati di livello superiore, capaci di esaltarsi come collettivo, di sacrificarsi l’uno per l’altro, di sfornare gol e occasioni. Dall’altra la sgangherata Nazionale italiana.

Mondiali a rischio, tifosi azzurri contro Gravina

Sul web è un vespaio di polemiche. Per i giocatori, certo. Ma anche e soprattutto per i vertici del progetto. Ct e presidente federale accomunati dal biasimo del web. “Tranquilli, non si dimettono neanche stavolta”, la sintesi in calce a una foto di Spalletti e di Gravina. “Le società fanno giocare figli di papà che si comprano il posto in squadra e questo è il risultato”, è la critica di un altro utente su X. “L’unica cosa da fare è mandare via Spalletti. E Gravina. Si riparte solo così. Ma da chi? Non lo so”. E ancora: “Per la nazionale non serve un gioco, un progetto di squadra a lungo termine. Serve un progetto che comprenda la totalità del sistema calcio”.

Dimissioni per Spalletti? Il pubblico dei social ci spera

Se le critiche a Gravina riguardano l’intera impalcatura della Figc e del calcio italiano, più mirati sono gli strali nei confronti del Ct. “A me Spalletti piaceva ma è chiaro che non abbia più nessuna idea”. E anche: “Caro Spalletti grazie per averci regalato quello che sai. il Nulla. Il vuoto pneumatico. La Fuffa”. Oppure: Con la scarsità del materiale umano a disposizione l’unica possibilità di ottenere qualche risultato era quella di creare un gruppo affiatato e determinato: missione difficile per chiunque, impossibile per uno come Spalletti“. E infine: “Esattamente il motivo per cui Zaccagni, Politano e Chiesa non sono stati chiamati e Orsolini è stato lanciato in campo a 20 dalla fine quale sarebbe?”.

Norvegia-Italia, la previsione sbagliata di Fabio Caressa

Nel mare magnum degli strali e dei veleni c’è spazio anche per chi se la prende con Fabio Caressa per una previsione di qualche tempo fa: “Haaland è stato annullato da Gatti, la Norvegia non fa i Mondiali dal 1998, non fa gli Europei dal 2000. Se dobbiamo avere paura della Norvegia, stiamo a casa”. “Bene qui Caressa”, il commento sarcastico di un fan. “Ha superato Salvini in sfiga”, scherza un altro utente. “Caressa quando dà opinioni dice cavolate Rimane un grande telecronista, un bravo giornalista (lo dimostra la sua scalata a Sky) e anche una bravissima persona per chiunque lo conosca”, precisa un altro. “Il problema sarebbe Caressa e non un Ct e una squadra che dopo 40 minuti hanno rimediato tre pappine?“, chiede un tifoso.