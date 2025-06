Norvegia-Italia, bufera su Bastoni: doppio errore sul gol di Sorloth e avvio da incubo per gli Azzurri

Prima un taglio sbagliato, poi l'errata applicazione della regola del fuorigioco: il difensore dell'Inter bersagliato sui social per l'inizio choc del match di Oslo.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ti aspetti Haaland e invece sbuca Sorloth. Norvegia in vantaggio dopo una manciata di minuti nel cruciale match di Oslo contro l’Italia, valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, grazie a una zampata del centravanti in forza all’Atletico Madrid. La sfida, già complicata per la forza dell’avversario e per le difficoltà di formazione degli Azzurri, rischia di trasformarsi in una scalata all’Everest. E sui social i tifosi azzurri sembrano aver già individuato il responsabile.

Norvegia-Italia, il doppio errore di Bastoni

Nell’azione che porta al gol del vantaggio norvegese, infatti, c’è un doppio, evidente errore di Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter prima si fa intercettare il lancio diretto sulla destra a Zappacosta, lento e prevedibile. Poi, sul prosieguo dell’azione, è lui a tenere in gioco l’attaccante dell’Atletico, bravo a sua volta a liberarsi della marcatura di Coppola. Una doppia incertezza fatale: Donnarumma, infatti, riesce solo a smorzare, non a fermare del tutto la conclusione di Sorloth, che conclude la sua traiettoria in fondo alla rete.

Bastoni, il difensore dell’Inter beccato sui social

Critiche feroci sui social a indirizzo del difensore nerazzurro, reduce per giunta dalla disfatta nella finale di Champions League a Monaco contro il PSG. “Bastoni il giocatore più sopravvalutato di questa generazione. In Nazionale è imbarazzante e praticamente si gioca 3-5-2 per lui”, scrive imbufalito un tifoso su X. “Bastoni un altro che se giocasse in un’altra squadra sarebbe criticato da tutti. Ma gioca con i protetti”, osserva malizioso un altro fan. “Quanto è scarso Bastoni? Ma come cavolo fai a tagliare il campo cosi?”, si chiede un supporter della Juve.

Ce n’è pure per Adani: la “profezia” di Lele

Nel calderone delle critiche ci finisce pure Lele Adani, che pochi istanti prima dell’azione fatale si era lasciato andare a un commento: “Bastoni la mette dove vuole”. “Praticamente una sentenza”, osserva amaramente ironico un tifoso. “Ecco qui: la mette dove vuole e…taaaac“, scrive un altro fan. “Ecco di nuovo Adani che protegge Bastoni che in un’azione sola riesce a farne due”, un altro commento.

