Norvegia-Italia, le formazioni ufficiali: Spalletti spiega scelte in attacco e chi marcherà Haaland, diluvio su Oslo

Senza cinque pedine fondamentali gli azzurri chiamati a una sfida decisiva, il ct punta su Coppola per marcare Haaland e schiera Retegui unica punta

E’ già gara da dentro o fuori o quasi. Solo oggi inizia la corsa al Mondiale dell’Italia di Luciano Spalletti, chiamato a riportare gli azzurri nella manifestazione più importante dopo i flop delle ultime due edizioni ma è quasi uno spareggio. Azzurri all’esordio in Norvegia, ad Oslo, contro la squadra che ha in Haaland, centravanti del Manchester City, la sua temibile stella. In palio tre punti pesantissimi in chiave qualificazione, considerando che si affrontano le due favorite per la vittoria del girone I, che comprende anche Estonia, Israele e Moldavia.

Quanti assenti per Spalletti

Non sono stati giorni facili per Spalletti che ha perso per strada cinque pedine importanti, in attacco (Kean), a centrocampo (Locatelli) e in difesa dove ai forfait per infortunio di Buongiorno prima e Gabbia poi si è aggiunto il no grazie di Acerbi.

Il cammino della Norvegia

A differenza degli azzurri, i Leoni norvegesi hanno già disputato due incontri, vinti con una facilità disarmante: 5-0 alla Moldova e 4-2 a Israele. Nove gol fatti, due subiti e un +7 come differenza reti che suona come un campanello d’allarme per la banda Spalletti. Poi ci sono loro tre, le stelle. Haaland, 31 gol stagionali nonostante l’annata negativa del Manchester City; Sorloth, 24 sigilli con l’Atletico Madrid, e il capitano Odegaard, leader e trascinatore dell’Arsenal.

La classifica

Gruppo I, la classifica:

Norvegia 6

Estonia 3

Israele 3

Italia 0

Moldavia 0

Le formazioni ufficiali

Questa la formazione scelta da Spalletti per la gara di Oslo dove sta diluviando.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby, Nusa; Haaland, Sorloth. CT Solbakken

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori, Retegui. CT Spalletti

Spalletti spiega la scelta di Raspadori

Intervistato da Raisport Spalletti spiega le scelte di Raspadori e Coppola: “Il messaggio alla squadra è passato, sappiamo benissimo l’importanza della partita. La scelta di Raspadori? Hanno due centrali difensivi alti, la chiave è nella metà campo, se facciamo bene con qualità di possesso possiamo creargli problemi, vogliamo puntare la linea difensiva portando palla e Raspadori è perfetto per questo ruolo. Coppola può fermare Haaland, ha fatto vedere anche nell’under 21 di avere un grande futuro”.