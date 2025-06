Italia: da Spalletti schiaffo ad Acerbi sul rifiuto alla convocazione, ma il c.t. ne ha anche per Mancini

Il commissario tecnico risponde all’accusa di mancanza di rispetto rivoltagli dal difensore dell’Inter e si lascia andare a un commento sarcastico nei confronti del collega

La risposta seccata alle accuse di Francesco Acerbi, ma anche un commento sarcastico nei confronti di Roberto Mancini: dopo le polemiche per il rifiuto alla convocazione in Nazionale del difensore dell’Inter, il c.t. dell’Italia Luciano Spalletti ribalta il campo e va all’attacco, polemizzando col giocatore e col collega che sui social gli ha dato supporto.

Italia, Spalletti risponde alle accuse di Acerbi

Chi conosce Luciano Spalletti probabilmente se l’aspettava: il c.t. non poteva incassare passivamente l’attacco di Francesco Acerbi, che dopo aver rifiutato la convocazione in Nazionale per le gare delle qualificazioni mondiali con Norvegia e Moldavia lo ha accusato di avergli mancato di rispetto. Alla prima occasione Spalletti ha risposto ad Acerbi e l’ha fatto nel suo stile, piccato e spigoloso, al microfono di Sky Sport.

Spalletti e la frase su Acerbi

“Acerbi poi mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto, e gli dirò quello che penso sul rispetto a me e alla Nazionale”, ha dichiarato Spalletti al cronista che gli chiedeva un commento sul post pubblicato dal difensore dell’Inter. Su Instagram, in effetti, Acerbi non ha di fatto spiegato le motivazioni che l’hanno portato ad avvertire una mancanza di rispetto da parte di Spalletti.

Probabilmente c’entrano le parole del c.t. dopo il 3-3 con la Germania che decretò l’uscita dalla Nations League degli azzurri: “Ma lei sa di che anno è Acerbi? Che sia un calciatore fantastico, che stia facendo benissimo sono d’accordo, però credo in Bastoni, Calafiori e Buongiorno e vado avanti così”, aveva risposto a Spalletti a chi gli chiedeva perché non avesse utilizzato il veterano dell’Inter in quella gara.

Il commento sarcastico su Mancini

Fatto sta che dopo il post di Acerbi, Spalletti oggi ha sentito di doversi non solo difendere, ma anche di passare al contrattacco. E nel mirino del c.t. non è finito solo il centrale dell’Inter: Spalletti, infatti, ha commentato con sarcasmo anche il like che il collega Roberto Mancini, suo predecessore in azzurro, ha messo allo sfogo su Instagram del difensore interista.

“Penso che gli avranno rubato il telefono – il commento al veleno di Spalletti – e stanno mettendo like al posto suo per fargli fare brutta figura. Può succedere, i cellulari vengono hackerati. Penso sia andata cosi, non vorrei pensare diversamente”.

Italia in emergenza contro la Norvegia

Spalletti dunque non perde la sua verve polemica anche alla vigilia di un match delicatissimo come quello in casa della Norvegia, probabilmente determinante per le chance dell’Italia di qualificarsi ai prossimi Mondiali. Una partita che la Nazionale dovrà affrontare in una situazione di vera e propria emergenza a causa degli infortuni in serie di Buongiorno, Calafiori, Gabbia, Comuzzo e Kean.