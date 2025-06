Acerbi attacca Spalletti, spuntano i like di Mancini e Scamacca: è bufera sull'ex Ct d'Italia e Arabia Saudita

"Mi piace" a sorpresa da parte del "Mancio" al messaggio velenoso di Acerbi, particolarmente critico nei confronti del selezionatore azzurro, e dell'attaccante dell'Atalanta.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Il gran rifiuto di Francesco Acerbi, che non ha risposto alla chiamata di Luciano Spalletti per la già cruciale sfida dell’Italia in Norvegia e per la successiva partita contro la Moldavia, tappe già cruciali nel cammino che porta ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, rischia di far esplodere un altro piccolo, grande caso nel già tormentato calcio italiano. Il post al veleno con cui il difensore dell’Inter ha motivato il suo no alla Nazionale, infatti, ha incassato – tra gli altri – due like a sorpresa: quelli dell’ex Ct Roberto Mancini e di Gianluca Scamacca, attaccante fermo ai box per infortunio, ma convocato agli ultimi Europei.

Il no di Acerbi a Spalletti e il post al veleno

Piccolo riassunto delle puntate precedenti: nei giorni scorsi, subito dopo la disfatta di Monaco in finale di Champions League con l’Inter contro il Paris Saint-Germain, Acerbi ha declinato l’invito del Ct a far parte del gruppo azzurro, incassando diverse critiche eccellenti. L’esperto difensore ha affidato a un post su Instagram il compito di spiegare i motivi della mancata risposta alla convocazione, un post in cui ha fatto allusione a una “mancanza di ripetto da parte di chi guida il gruppo”, oltre che alla mancanza oggettiva di condizioni per rispondere presente. Parole che hanno diviso l’opinione pubblica.

I “mi piace” di Mancini e Scamacca ad Acerbi

Il post è diventato virale, con quasi 200mila like e più di 10mila commenti in pochi giorni. Tra tutti i “mi piace”, spicca quello di Roberto Mancini, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, pure lui protagonista di un singolare no – le dimissioni, improvvise e a mezzo mail – ad agosto del 2023, seguite dopo qualche giorno dal discusso sì alla faraonica proposta della Federcalcio dell’Arabia Saudita di diventare l’allenatore della locale Nazionale. E oltre al “Mancio”, a mostrare gradimento al post di Acerbi è stato pure Gianluca Scamacca, che ha saltato l’ultima stagione per la rottura del crociato e che era in campo in Svizzera-Italia, ultima (e disastrosa) partita degli Azzurri a Euro 2024.

Mancini contro Spalletti? Putiferio sull’ex Ct

Se ha generato qualche discussione il like dello stesso Scamacca al post di Acerbi, particolarmente velenoso nei confronti di Spalletti, i maggiori spunti polemici li ha offerti il “mi piace” di Mancini. “Altro che mi piace, dovrebbe andare solo a zappare per come si è comportato”, commenta un utente. “Tutto perché si parla di possibile approdo sulla panchina dell’Inter? Che squallore”. E ancora: “Tipica reazione frustrata da parte di chi, a causa del suo comportamento, non è filato più da nessuno“. Oppure: “Pensavo di averle viste tutte, ma questa le batte di gran lunga”.