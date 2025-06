Italia: Spalletti, bordata in lacrime a De Laurentiis, poi scoppia caso Acerbi per l'SMS ricevuto

Il ct annuncia il forfait a sorpresa di Acerbi che ha liquidato la Nazionale con un semplice SMS e piange pensando alla festa del Napoli sui bus

Si parte con la sconfitta dell’Inter in Finale di Champions, si passa per il caso Acerbi e per lo scudetto del Napoli ma per Luciano Spalletti c’è solo un obiettivo: la Qualificazione al Mondiale di calcio. La Nazionale italiana ha ufficialmente iniziato la sua preparazione in vista delle prossime due gare che si terranno contro la Norvegia (venerdì 6 giugno a Oslo) e contro la Moldavia (lunedì 9 giugno a Reggio Emilia). A sei ‘finali’ in vista dell’arrivo al Mondiale, in conferenza stampa il CT della Nazionale italiana fa il punto della situazione tra infortunati, mancate convocazioni a sorpresa, rimpianti e le ultime novità degli Azzurri.

Spalletti difende l’Inter e Inzaghi dopo la debacle in Champions

Ci va con i piedi di piombo Luciano Spalletti in apertura di conferenza stampa sul tema Inter. Il CT della Nazionale italiana ci tiene ad esaltare comunque il percorso dei nerazzurri nonostante la dura sconfitta con il PSG in Champions: “L’Inter dal mio punto di vista ha fatto una stagione straordinaria, aver lottato fino alla fine per lo Scudetto ed essere arrivata in fondo a tutte le competizioni con tutte le difficoltà del caso non è da poco. Poi ha perso contro squadre fortissime come Milan, Napoli o PSG ma nel calcio funziona così. Io darei più forza al percorso dell’Inter piuttosto che alle sconfitte, hanno fatto degli extra difficili da portare avanti quando si fa un percorso del genere. Vedere partite come quelle contro Barcellona e Bayern secondo me sono cose straordinarie. Poi è chiaro che ci si rimane male.”

Aggiunge il tecnico della Nazionale: “Ma ciò che va portato alla luce, che va sottolineato, è il grande lavoro. Sono arrivati in finale di Champions due volte in tre anni e per farlo ci vuole davvero roba addosso di quella che non scalfisci facilmente. Poi purtroppo hanno perso ed è da questo livello di partite qui che viene fuori che campione sei, che uomo sei, che forza hai.”.

Acerbi dà forfait alle convocazioni con un SMS a sorpresa

Stamattina al telefono di Mister Spalletti è arrivato un messaggio da parte di Francesco Acerbi che dopo la sconfitta dell’Inter ha dato, a sorpresa, ufficialmente forfait alla convocazione in Nazionale. Spiega il CT: “C’è da fare una precisazione: Acerbi non ha risposto alla convocazione”.

Chiedono poi i giornalisti se l’assenza di Acerbi possa derivare da una questione fisica. Chiarisce Luciano Spalletti: “Nella risposta su Acerbi sulla data di nascita c’era l’intenzione di credere in quelli emergenti. Poi bisogna prendere atto delle reazioni di questi giorni, non lo andiamo a sostituire. Comunque dobbiamo ancora approfondire tutto con calma e serenità. E’ chiaro che con uno come Acerbi avevo parlato prima, poi ci sono stati messaggi e telefonate. Ma io non voglio pensare niente, io voglio pensare a ciò che devo fare. Lui stamani mi ha detto per messaggio che non partecipa, io ho risposto e poi ci ho parlato per telefono e si va avanti. Ci sono tanti giocatori meritevoli”.

Ed infine rivela Spalletti il messaggio ricevuto stamattina dal difensore dell’Inter: “Lui stamani mi ha detto per messaggio che non partecipa, io ho risposto e poi ci ho parlato per telefono e si va avanti.“.

Spalletti spiega il rammarico per alcune convocazioni

Non è poi del tutto contento il CT Spalletti che pensa anche ai giocatori non disponibili e che avrebbe voluto convocare nell’Italia: “Anche se ne ho portati 23 poi sono 30 i calciatori che fanno parte della Nazionale. Non ci sono Calafiori e Buongiorno, stavamo monitorando anche Leoni ma non è al meglio. Mi è dispiaciuto non aver convocato Mandragora, Cristante e Mancini, stanno facendo benissimo. Però lo abbiamo lì come pensiero perché se ci manca qualche pedina la andiamo a rimpiazzare. Per Acerbi non posso permettermi nessuna depressione.”

Spalletti spiega perché non ha fatto complimenti pubblici al Napoli

Un po’ risentito e con tono duro spiega Spalletti perché non ha fatto alcun post per celebrare il Napoli Campione di Italia: “Non ho fatto post pubblici l’anno scorso per la vittoria del campionato dell’Inter, da ex allenatore nerazzurro, e non l’ho fatto quest’anno per il Napoli da allenatore della Nazionale. Ma è chiaro che in privato abbia mandato un messaggio a Di Lorenzo per il lavoro straordinario svolto quest’anno. Il Napoli è stato fino alla fine una grande squadra con il lavoro svolto di Antonio Conte.”

Cambia poi atteggiamento il CT della Nazionale e con commozione, gli occhi lucidi e voce tremante, manda un messaggio più profondo al Napoli: “Ho pianto per due ore a vedere le immagini del pullman del Napoli sfilare sul lungomare. Io ho avuto tutto tranne quel pullman lì…”

Come Spalletti affronterà la gara di Oslo

Ed infine il tecnico della Nazionale spiega come affronterà la prossima gara contro la Norvegia ad Oslo: “In Norvegia ci giochiamo molto sul fatto se parteciperemo al Mondiale oppure no, per cui noi lo sappiamo bene tutti. Ce lo siamo detti a vicenda già nel primo incontro di ieri, c’era Buffon presente. Si va ad assolvere questo compito che ci è stato consegnato, si va a giocarci questa qualificazione che per noi è fondamentale”