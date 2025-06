Psg-Inter, follia a Parigi: morti e 500 arresti. A rischio la festa agli Champs Elysees

In Francia due morti durante festeggiamenti. Invasione di campo, scontri e striscione politico a Monaco: la UEFA apre un procedimento contro il PSG

Notte di fuoco e tafferugli a Monaco di Baviera e non solo. La storica vittoria del Paris Saint-Germain, nella Finale di Champions League contro l’Inter, è stata macchiata da incresciosi episodi di violenza. Sia nel pre-gara in Germania, che nel post gara a Parigi, ci sono stati infatti numerosi scontri tra tifosi e assalti alla polizia nella capitale francese. Inoltre, gli oltre 500 arresti, durante i festeggiamenti notturni in Francia, mettono a rischio la festa di oggi con la sfilata agli Champs Elysees. Il resoconto della notte di follia a Monaco e Parigi.

Parigi, tragedia nei festeggiamenti: due morti e centinaia di arresti

Nonostante l’entusiasmo generale, la notte parigina si è trasformata in un dramma. Una giovane in scooter è deceduta nel 15° arrondissement, investita da un’auto in circostanze ancora al vaglio della polizia. Intanto, nel sud della Francia, a Dax, un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato accoltellato durante i festeggiamenti.

Il bilancio è stato pesantissimo: oltre 500 arresti in tutta la Francia, di cui 491 solo nella capitale. Il Ministro dell’Interno Bruno Retailleau ha impiegato più di 5.400 agenti tra polizia e gendarmeria. Nove agenti sono rimasti feriti nei tafferugli, uno dei quali è in coma farmacologico dopo essere stato colpito da un petardo.

Infine, un agente di polizia, ferito a Parigi da un petardo durante i disordini dopo la finale di Champions League, è stato messo in coma farmacologico.

Scontri, incendi e devastazioni nella capitale

Le vie centrali di Parigi, in particolare gli Champs-Élysées e il Pont de Jéna, sono state teatro di scontri tra ultrà e forze dell’ordine. Alcuni gruppi hanno lanciato fuochi d’artificio come armi improvvisate, costringendo la polizia a rispondere con gas lacrimogeni e granate anti-accerchiamento.

Numerosi i danni all’arredo urbano: pensiline, cartelloni, biciclette in sharing e automobili sono andati in fiamme. Anche alcuni negozi sono stati saccheggiati.

Tragedia a Grenoble: auto sulla folla

A Grenoble, inoltre, un’auto ha travolto quattro pedoni, membri della stessa famiglia, mentre festeggiavano in strada. Il conducente, alla guida di una BMW Serie 1, avrebbe effettuato una manovra pericolosa a forte velocità, cercando un’inversione a U con il freno a mano. Dopo l’impatto, è fuggito abbandonando il veicolo, per poi consegnarsi spontaneamente alla polizia. Tre dei feriti versano in gravi condizioni, una donna è in pericolo di vita.

Allianz Arena di Monaco: invasioni e striscioni

Ma cosa è successo all’Allianz Arena di Monaco in occasione della Finale Inter-PSG? La UEFA ha annunciato l’apertura di un procedimento disciplinare in seguito all‘invasione di campo da parte di circa 100 tifosi parigini, avvenuta subito dopo il fischio finale. Gli steward presenti non sono riusciti a contenere l’impeto dei sostenitori, che hanno superato le barriere per raggiungere il terreno di gioco.

A rendere ancora più delicata la situazione, anche l’esposizione di uno striscione a sfondo politico da parte del Collectif Ultras Paris con la scritta “Stop al genocidio a Gaza”. Inoltre, sono stati utilizzati numerosi fumogeni. La somma di questi episodi potrebbe portare a sanzioni aggravate per il club francese, nonostante l’assenza di scontri diretti o violenze in campo.

Misure straordinarie per il proseguimento della festa del PSG

In seguito agli eventi drammatici della notte post PSG-Inter, il prefetto di Parigi ha imposto un limite di 110.000 persone per la sfilata sugli Champs-Élysées. I tifosi saranno suddivisi in tre grandi aree da 35.000 persone ciascuna, posizionate solo su un lato della strada e delimitate da barriere. L’intero dispositivo di sicurezza è stato rafforzato per garantire un clima più sereno durante il proseguimento dei festeggiamenti.

PSG: sfilata, ricevimento all’Eliseo e show al Parco dei Principi

I giocatori del PSG, rientrati dalla Finale di Monaco contro l’Inter, sfileranno nel primo pomeriggio lungo gli Champs-Élysées, su due autobus scoperti, tra due ali di folla. Al termine della sfilata, intorno alle 19:00, la squadra sarà ricevuta al Palazzo dell’Eliseo dal Presidente della Repubblica Emmanuel Macron.

In serata, la festa si sposterà al Parco dei Principi, dove si terrà uno spettacolo musicale con artisti di fama, effetti pirotecnici, giochi di luci e la consegna simbolica della Coppa al pubblico presente. I biglietti sono stati distribuiti in via prioritaria agli abbonati del club e, successivamente, ai membri del programma fedeltà “MyParis”.