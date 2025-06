Psg-Inter, le parolacce di Costacurta imbarazzano Barella: lo sfogo live

Nel clima di frustrazione dopo la finale l'opinionista, ex Milan, tende una mano ai nerazzurri trovando l'appoggio di uno dei senatori del gruppo

Il post Psg-Inter non è stato semplice da gestire per i calciatori nerazzurri. La figuraccia rimediata dagli uomini di Simone Inzaghi richiederà tempo per poter essere assorbita. Per questo va apprezzato chi è riuscito comunque a presentarsi ai microfoni a seguito della serataccia, come Nicolò Barella. Il centrocampista cagliaritano è stato protagonista di un siparietto con lo scatenato Billy Costacurta.

Costacurta difende l’Inter

Meriti e demeriti. Solitamente vanno equamente divisi dopo una partita di calcio. Nel caso di PSG-Inter, poi, tutto è nettamente più semplice dato il punteggio. Così Alessandro Costacurta dopo aver elogiato i francesi, ha provato comunque a tendere una mano ai nerazzurri evidenziandone il percorso comunque positivo al netto della finale. “Questa squadra ci è comunque arrivata due volte a giocarsi il trofeo. So cosa significa“.

Il linguaggio colorito di Billy

Il linguaggio di Costacurta, tanto incisivo quanto colorato data la presenza di qualche parolaccia di troppo, ha ispirato la reazione di Nicolò Barella. L’ex milanista ha infatti tentato di rafforzare il concetto: “La gente può pensare che questo sia… (con riferimento alla facilità dei giudizi, ndr) ma ca..o. Scusate il ca..o, questi sono arrivati due volte in finale di Champions in tre anni”.

La reazione di Barella

A quel punto Barella, che era in collegamento, ha provato a scherzarci su: “Anche io vorrei dire un sacco di parolacce, però cerco di trattenermi“. Battute a parte il concetto espresso da Costacurta trova pienamente d’accordo anche il centrocampista dell’Inter: “Bisogna rimboccarsi le maniche e riportare il club dove merita di stare. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto“.