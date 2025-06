Psg-Inter, moviola: niente rosso, niente rigore e quei fuorigioco sui gol, i casi dubbi e perchè Inzaghi s'è arrabbiato

La prova di Kovacs all’Allianz di Monaco per la finale di Champions League analizzata ai raggi X, il fischietto rumeno ha ammonito cinque giocatori

Il 40enne Kovacs, la scelta per Psg-Inter, arbitro internazionale dal 2010, ha diretto la sua terza finale di una competizione UEFA per club dopo aver arbitrato la finale di UEFA Europa League del 2024 a Dublino (Repubblica d’Irlanda) tra Atalanta BC e Bayer 04 Leverkusen e la finale di UEFA Conference League 2022 tra AS Roma e Feyenoord a Tirana (Albania). In questa stagione ha arbitrato sette partite di UEFA Champions League, tra cui il ritorno degli ottavi di finale tra Liverpool FC e Paris Saint-Germain. Insegnante di educazione fisica, il fischietto rumeno è tra quelli della sua generazione uno dei fischietti più stimati. La Uefa lo ha selezionato per gli Europei del 2020, è stato l’arbitro di Macedonia del Nord-Olanda (0-3) e la FIFA per i Mondiali Qatar 2022, dove è stato quarto ufficiale in otto partite ed è stato anche l’arbitro di Irlanda del Nord-Italia, la partita che ha spedito gli Azzurri ai playoff per i Mondiali 2022. Non ha bei ricordi di lui il Napoli, che si sentì danneggiato in Champions nel derby d’andata con il Milan due anni fa ma è considerato il miglior fischietto rumeno di sempre.

I precedenti di Kovacs con l’Inter

Kovacs ha diretto per ben 8 volte le squadre italiane in Champions League (Inter, Milan, Napoli e Lazio). Il bilancio complessivo è di appena 3 vittorie, 3 sconfitte e 2 sconfitte. Insomma, in grande equilibrio anche allargandolo all’Europa League dove ha arbitrato la Roma, il Napoli e l’Atalanta con 2 vittorie, 2 pari e zero sconfitte, ma con lui i nerazzurri erano imbattuti, due vittorie e un pareggio.

Questi i tre precedenti: Inter-Shakhtar Donetsk del 28 settembre 2021, terminata 0-0 e Inter-Atletico Madrid del 20 febbraio 2024, gara d’andata degli ottavi della scorsa competizione vinta 1-0 dall’Inter e in Champions Inter-Arsenal del 6 novembre scorso terminato 1-0 tra le vibranti proteste inglesi per un rigore netto negato.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Marica e Tunyogi con IV uomo il portoghese Silva Pinheiro, l’olandese Higler al Var e il rumeno Sorin Popa all’Avar, l’arbitro ha ammonito 5 giocatori: Zalewski (I), Doué (P), Thuram (I), Acerbi (I), Hakimi (P), giallo anche a Inzaghi per proteste.

Psg-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 12′ Doué pesca il taglio di Hakimi, che segna a porta vuota. Proteste dei nerazzurri per un possibile offside ma l’azione è regolare perché Dimarco tiene in gioco tutti. Sul secondo gol dei francesi l’azione nasce da un anticipo di Pacho che scippa un pallone a Barella, che provava ad evitare l’angolo. Intervento sul pallone quello del difensore della squadra parigina che non commette irregolarità sul centrocampista interista, come confermato anche dal silent check. Al 31′ sugli sviluppi di un corner, Acerbi rischia qualcosina spostando Marquinhos con una spintarella in area di rigore. Troppo poco, comunque, per concedere la massima punizione

Al 47′ Thuram punta in uno contro uno Pacho che lo stende con tackle scivolato da tergo. Kovacs fischia fallo e concede la punizione ma non ammonisce il difensore del PSG facendo infuriare la panchina nerazzurra. Il giallo ci poteva stare. Al 50′ su corner battuto da Calhanoglu, l’Inter si lamenta per un tocco di braccio ma sul pallone che carambola sul petto di Marquinhos è capitan Lautaro a deviare il pallone con la mano. Al 56′ il primo giallo: è per il neo-entrato Zalewski che entra col piede a martello su Fabian Ruiz.

Al 57′ su un intervento di Pacho Inzaghi chiede il giallo sbraitando e allargando le braccia in maniera plateale. Kovacs lo ammonisce mentre il tecnico insiste, indicando che sio tratta del decimo fallo. Al 64′ Doué è in posizione regolare, sul filtrante di Vitinha, prima di battere Sommer per il 3-0. L’autore del gol poi esulta togliendosi la maglia e si becca un giallo, come da regolamento. Al 69′ graziato Thuram per un brutto intervento su Fabian Ruiz: solo giallo per lui. Giallo anche per Acerbi al 71′ per un fallo di frustrazione a metà campo.

Al 73′ Kvaratskhelia cala il poker. Il georgiano ex Napoli parte in posizione nettamente regolare, tenuto in gioco da Darmian. Infine al 90′ giallo per Hakimi per intervento scorretto su Bastoni. Dopo il recupero Psg-Inter finisce 5-0.