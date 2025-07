Psg-Bayern, moviola: giallo su gol annullati, rigore negato e le due espulsioni, choc Donnarumma, che polemiche

La prova dell’arbitro Taylor nella gara dei quarti del Mondiale per club analizzata ai raggi X, il fischietto inglese ha ammonito due giocatori

Era l’incubo della Roma e di Mourinho Anthony Taylor, designato per Psg-Bayern. Il fischietto inglese diresse la finale di Europa League persa dai giallorossi due anni fa ed anche successivamente ha ricevuto non poche critiche in patria e fuori. Com’è diventato arbitro lo spiegò lui stesso diversi anni fa in un’intervista al sito dell’Uefa: “seguivo sempre la squadra della mia città, l’Altrincham, sia in casa che in trasferta. Mia madre era stufa di sentire le mie continue critiche agli arbitri, così mi suggerì di tacere o di provarci io. Ho seguito il suo consiglio. sono partito dai campionati locali della zona di Altrincham e poi sono passato alla Cheshire League, alla Northern Premier League, alla Conference [quinta divisione inglese] e quindi alla Football League. Ho cominciato nel 1995. Sono rimasto in Football League per quattro anni e nel 2010 ho diretto la mia prima gara in Premier League”. Vediamo come se l’è cavata ieri

I precedenti tra le due squadre

Nei 14 precedenti nessun pareggio: 8 vittorie dei tedeschi e 6 dei parigini.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti van Bebek Beswick e Nunn con lo svedese Nyberg IV uomo, van Bebek al Var e l’italiano Di Bello all’Avar, l’arbitro ha ammonito Laimer, Douè espulsi Pacho ed Hernandez.

Psg-Bayern, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’11’ rimane a terra Hakimi dopo un intervento di Stanisic che però sembrava nettamente sul pallone. Svista di Taylor che assegna il calcio di punizione al PSG. Al 28′ cade a terra Doué dopo uno scontro in area di rigore con Jonathan Tah ma sembra essere caduto da solo. Al 46′ Olise serve Upamecano che spiazza Gianluigi Donnarumma. L’assistente alza però subito la bandierina. Gol annullato, il transalpino era in fuorigioco. Prima del riposo bruttissimo infortunio alla gamba sinistra per Musiala che si è fatto male in uno scontro con Donnarumma in uscita. Musiala è rimasto a terra poi è stato trasportato fuori dal campo in barella con le mani sul volto. Sconvolto Donnarumma dopo l’impatto, l’azzurro è stato visto in lacrime.

Nella ripresa piovono fischi per il portiere azzurro ogni qual volta la sfera arriva dalle sue parti. Primo giallo al 67′ per Laimer, che nel tentativo di prendere palla ed anticipare Desiré Doué lo colpisce leggermente sulla testa. Al 76′ Doué rimane a terra dopo l’intervento di un giocatore del Bayern Monaco. Anthony Taylor non solo non concede il calcio di punizione, ma lo ammonisce probabilmente per le proteste successive. All’82’ Pacho arriva in ritardissimo su Leon Goretzka con la gamba molto alta ed Anthony Taylor non ha dubbi, estraendo il cartellino rosso. All’86’ assist di Dayot Upamecano per Kane che pareggia ma interviene il Var e annulla la rete: il bomber si trovava in posizione di fuorigioco. Al 91′ arriva anche la seconda espulsione per il PSG, cartellino rosso anche per Hernandez per una sbracciata ai danni di Raphael Guerreiro. Al 99′ Anthony Talor va al VAR per un possibile calcio di rigore per un intervento di Dayot Upamecano, ma non lo assegna. Dopo il recupero Psg-Bayern finisce 2-0.