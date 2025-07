Mondiale per club, Psg-Bayern 2-0 pagelle: francesi in 9 ma in semifinale grazie a Douè e Dembelè. Follia Pacho-Hernandez

I top e flop: Doué e Dembélé salvano tutto. Pacho e Lucas Hernandez ricevono due rossi diretti. Mendes nel finale di gara con gioco pericoloso rischia di regalare un rigore

Doué e Dembélé portano il PSG in semifinale Mondiale per club, ma che fatica. I parigini chiudono la gara in nove uomini ma riescono a superare per 2-0 il Bayern Monaco e sognano ora il Quintuplete, dopo un gara al cardiopalma. Primo tempo stazionario tra le due squadre che non trovano la rete del vantaggio dopo interventi prodigiosi dei rispettivi portieri. Gioia spezzata per Upamecano che si vede annullare per fuorigioco il gol di testa al 45′. Nel recupero del primo tempo succede però l’inimmaginabile: Donnarumma in uscita travolge Musiala e gli provoca la rottura della caviglia. Il portiere italiano riceve fischi da tutto il pubblico, scoppia anche a piangere ma viene salvato dall’arbitro Taylor che non fischia il possibile calcio di rigore.

Nel secondo tempo succede di tutto: Doué porta i parigini in vantaggio al 77′ ma gli uomini di Luis Enrique non riescono a tenere saldi gli animi: Pacho commette una follia, viene espulso all’82’ dopo un intervento con piede a martello. All’86’ arriva il gol del pareggio ma l’arbitro annulla tutto a Kane per fuorigioco. Lucas Hernandez sgomita nel finale di gara e riceve un altro rosso diretto. Il PSG non demorde e in ripartenza fa 2-0 con Dembélé che da subentrato realizza la rete del raddoppio. Nei dieci minuti di recupero Mendes rischia di regalare un rigore al Bayern per gioco pericoloso ma l’arbitro Taylor, dopo una revisione al VAR, annulla tutto. Finisce 2-0 per i parigini che infiammano la Mercedes Benz Arena di Atlanta.

Mondiale per club, PSG-Bayern Monaco: la chiave tattica

PSG in campo con il 4-3-3 e alcune sorprese di formazione. Luis Enrique opta per l’esclusione di Ousmane Dembelé dall’11 titolare: il favorito per il Pallone d’Oro partirà dalla panchina, davanti tocca a Barcola, Doué e Kvaratskhelia.

Kompany, che schiera il Bayern Monaco con il 4-2-3-1, manda in campo Pavlovic dal 1′ e non Goretzka. Sulla trequarti c’è Musiala alle spalle di Kane.

In fase di non possesso la squadra di Kompany si schiera con il 4-4-2 e, per contenere gli attacchi avversari, scala a cinque uomini la linea difensiva dei bavaresi. Il PSG, invece, mantiene altissima la linea dei difensori che, in fase di impostazione, raggiunge il centrocampo per aumentare la densità offensiva nell’area di rigore avversaria. Tuttavia, la squadra di Luis Enrique si fa trovare, a volte, sorpresa dalle ripartenze avversarie con Olise e Coman che conquistano profondità sulle fasce.

Nel secondo tempo il Bayern Monaco deve fare a meno di Musiala che esce per infortunio in barella e in lacrime dopo che Donnarumma, in uscita, gli frana addosso: al suo posto entra Gnabry che agisce alle spalle di Kane.

Donnarumma uscita killer e infortunio choc per Musiala

Durante i minuti di recupero del primo tempo di PSG-Bayern, sullo 0-0, una palla lenta arriva nell’area parigina. Pacho copre l’uscita di Donnarumma, mentre Musiala cerca di intervenire prima del portiere. Gigio blocca il pallone, ma nell’azione travolge involontariamente il tedesco. Il contatto è pesante: Musiala urla, la sua caviglia sinistra appare subito piegata in modo innaturale, segno evidente di una frattura. Donnarumma inizialmente non si accorge di nulla, ma poi nota Hakimi con le mani tra i capelli. A quel punto il portiere italiano si volta, capisce la gravità dell’infortunio, si inginocchia e, sopraffatto dall’emozione, scoppia in lacrime.

PSG-Bayern, minuto di silenzio: omaggio Diogo Jota – André Silva

Dopo le lacrime di Cancelo e Ruben Neves, nel minuto di silenzio di Al Hilal-Fluminense, anche nella gara PSG-Bayern Monaco è stato omaggiato Diogo Jota per la sua scomparsa. Particolarmente sconvolti i volti dei portoghesi in campo: Nuno Mendes, Vitinha e Joao Neves era visibilmente commossi nel minuto di raccoglimento della gara dei Quarti di Finale del Mondiale per club.

Dagli spalti è poi spuntato uno striscione commovente: “Diogo Jota e André Silva, vivrete per sempre con noi nel calcio.”

I top e flop del PSG

Doué 7. Al 77′ realizza la rete del vantaggio: da fuori area con tiro a giro di sinistro rasoterra piazza il pallone sul primo palo e spiazza Neuer.

Al 77′ realizza la rete del vantaggio: da fuori area con tiro a giro di sinistro rasoterra piazza il pallone sul primo palo e spiazza Neuer. Joao Neves 6.5. Assist per Doué al 77′.

Assist per Doué al 77′. Donnarumma 6.5. Al 26′ salva su Olise con una parata a mano aperta che intercetta un tiro alto pericolosissimo di Olise sul secondo palo. Al termine dei primi 45′ di gioco, esce a valanga e travolge Musiala provocandogli un infortunio terribile.

Al 26′ salva su Olise con una parata a mano aperta che intercetta un tiro alto pericolosissimo di Olise sul secondo palo. Al termine dei primi 45′ di gioco, esce a valanga e travolge Musiala provocandogli un infortunio terribile. Kvaratskhelia 6. Cerca ripetutamente il gol, abile nel dribbling ed a saltare l’uomo in velocità. Due volte, nel primo tempo, va vicinissimo alla rete del vantaggio. Nel secondo tempo cala di intensità in fase offensiva.

Cerca ripetutamente il gol, abile nel dribbling ed a saltare l’uomo in velocità. Due volte, nel primo tempo, va vicinissimo alla rete del vantaggio. Nel secondo tempo cala di intensità in fase offensiva. Dembélé 5.5 Entra nel secondo tempo, al 73′ manca di pochissimo una difficile occasione per la rete del vantaggio, dopo un erroraccio fuori area di Neuer in fase di impostazione.

Entra nel secondo tempo, al 73′ manca di pochissimo una difficile occasione per la rete del vantaggio, dopo un erroraccio fuori area di Neuer in fase di impostazione. Fabian Ruiz 5.5. Resta nel vivo della manovra del gioco ma non impatta in modo positivo nella costruzione o nelle conclusioni da fuori area.

I top e flop del Bayern Monaco

Upamecano 6.5. Segna di testa la rete del vantaggio, al 45′ del primo tempo, ma viene prontamente annullata per fuorigioco.

Segna di testa la rete del vantaggio, al 45′ del primo tempo, ma viene prontamente annullata per fuorigioco. Olise 6.5. Scatta in velocità nelle ripartenze e conquista metri fondamentali sulla fascia.

Scatta in velocità nelle ripartenze e conquista metri fondamentali sulla fascia. Musiala 6. Gioca un discreto primo tempo senza però illuminarsi. Sull’ultimo pallone dei primi 45′ di gioco rimedia una frattura choc a causa di un’uscita di Donnarumma che gli frana addosso con il peso del corpo: caviglia spezzata.

Gioca un discreto primo tempo senza però illuminarsi. Sull’ultimo pallone dei primi 45′ di gioco rimedia una frattura choc a causa di un’uscita di Donnarumma che gli frana addosso con il peso del corpo: caviglia spezzata. Neuer 5.5. Salva più volte il risultato nel primo tempo, nega il gol a Barcola ad inizio secondo tempo ma, al 73′, in fase di costruzione dal basso, commette un erroraccio: rinvia il pallone su Kvara poi, nel tentativo di riconquistare il pallone, serve un assist per Dembélé che di pochissimo manca l’occasione del vantaggio. Gol subito al 77′.

