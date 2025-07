Roma-Kaiserslautern stava finendo in tragedia, cosa è successo allo stadio

Paura sugli spalti e vittoria sul campo: un tifoso cade, Ferguson segna. Tra dramma e guano di piccioni, la gara non è stata una semplice amichevole

La partita amichevole tra Roma e Kaiserslautern, andata in scena ieri in Germania, doveva essere un test estivo tranquillo. Invece, ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Un tifoso giallorosso è caduto dagli spalti, scatenando momenti di forte tensione allo stadio. Alla fine, per fortuna, nessuna conseguenza grave e una vittoria sul campo che mostra i primi frutti del lavoro di Gasperini.

Il dramma sugli spalti e il gesto dei giocatori

Nel secondo tempo della gara tra Roma e Kaiserslautern, un tifoso giallorosso è precipitato nel vuoto da una balaustra dello stadio tedesco. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni si sono poi rivelate stabili. A colpire è stato soprattutto il comportamento dei calciatori: molti si sono avvicinati con preoccupazione, alcuni si sono raccolti in preghiera. Un segnale di grande umanità in un momento delicato.

Ferguson segna ancora, Gasperini lascia il segno

Sul campo, intanto, la Roma ha ottenuto una vittoria di misura per 1-0, grazie al gol di Lewis Ferguson, in grande forma in questo pre-campionato. Il gioco inizia a riflettere l’impronta di Gian Piero Gasperini, con pressing alto e verticalizzazioni rapide. La squadra sembra recepire i nuovi schemi e l’entusiasmo per il progetto tecnico cresce, anche tra i tifosi presenti in trasferta.

Le novità tattiche dei capitolini

Dal punto di vista tattico, il modulo è quello che si poteva immaginare fin dal primo momento dell’insediamento dell’ex tecnico dell’Atalanta sulla panchina dei capitolini. In attesa dei rinforzi del mercato, si va avanti sul 3-4-2-1 con Rensch e Angelino sulle corsie esterne e Pisilli schierato a sostegno della punta accanto a Soulé. Indicazioni preziose anche sull’idea di come verrà costruita la Roma per questa stagione.

Piccioni e guano: la curiosità surreale dello stadio

Oltre alla tensione e al calcio, la gara è stata segnata anche da un bizzarro problema strutturale. Lo stadio del Kaiserslautern era invaso dal guano dei piccioni, tanto che gli organizzatori sono stati costretti a montare dei uccelli finti per spaventarli. Una scena quasi comica che ha fatto il giro del web, sottolineando come anche in un match internazionale possano verificarsi inconvenienti… da volatili.