Donnarumma, Neuer all’attacco dopo l’intervento su Musiala: “E' una questione di rispetto”. Il messaggio di Gigio

Il portiere del PSG e e della nazionale italiana nel mirino del Bayern Monaco: Neuer lo critica aspramente, attacco anche del ds Eberl

Un caso che rischia di rovinare il Mondiale per club. L’infortunio di Jamal Musiala rischia di essere molto serio e potrebbe tenere il giocatore tedesco lontano dai campi per molto tempo. Uno scontro durissimo con Gigio Donnarumma alla fine del primo tempo ha portato al terribile infortunio del giocatore e ora il portiere del PSG e dell’Italia finisce nel mirino.

L’attacco di Neuer

Ai microfoni di Sky Sport Germania arriva il durissimo attacco di Manuel Neuer nei confronti di Gigio Donnarumma: “E’ una situazione in cui non puoi entrare in quel modo. E’ un gesto rischio ma evidentemente lui è disposto a mettere in conto l’infortunio di un suo avversario”. Il portiere del Bayern Monaco ha criticato il collega italiano anche per il suo comportamento quando Musiala era a terra dolorante: “Sono andato da lui e gli ho detto: “Non vuoi andare a vedere come sta il nostro giocatore?”. E’ una questione di rispetto informarsi sulle sue condizioni e augurargli il meglio. Solo dopo l’ha fatto. Per me il rispetto è una parte importante di quello che facciamo. Al suo posto io mi sarei comportato diversamente”.

Il messaggio di Donnarumma sui social

Il portiere azzurro è apparso chiaramente sconvolto dopo quanto avvenuto a Musiala, lo ha fatto capire chiaramente in campo lasciando il terreno di gioco alla fine del primo tempo in lacrime e visibilmente provato. E lo ha fatto anche sui social pubblicando un post di auguri per il giocatore tedesco: “Tutte le mie preghiere e i miei auguri sono con te Jamal Musiala”.

Eberl contro Gigio

L’infortunio di Musiala rischia di essere un problema enorme per il giocatore ma anche per il Bayern Monaco che rischia di perdere a lungo una delle sue stelle. E il direttore sportivo del club tedesco Max Eberl lancia il suo attacco a Donnarumma: “Quando si lancia sulla parte bassa della gamba di Musiala mentre è in corso e pesando circa 100 chili, c’è il rischio che qualcosa del genere possa accadere. Non penso che lo abbia fatto di proposito ma è stato assolutamente sconsiderato”.

