Donnarumma: scontro durissimo con Musiala. Infortunio serio per il tedesco, Gigio in lacrime ma è bufera

Il portiere del PSG in lacrime dopo l’intervento ai danni di Musiala che sembra aver sofferto un problema molto serio: Gigio scoppia in lacrime quando capisce la situazione, le condizioni del tedesco

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un intervento deciso e un infortunio terribile: alla fine del primo tempo del match del Mondiale per club tra PSG e Bayern Monaco, Donnarumma diventa protagonista in negativo. Il portiere azzurro, tra i migliori in campo contro la formazione di Kompany, causa infatti un infortunuio a Musiala che sembra molto serio anche se non si conoscono ancora con precisioni le sue condizioni.

Lo scontro terrificante

Nei minuti di recupero del primo tempo: azione sulla fascia sinistra del Bayern Monaco con pallone servito in area Musiala. Pacho prova a schermare l’uscita di Donnarumma che esce in maniera molto energica, finendo per travolgere il suo compagno di squadra ma soprattutto l’attaccante tedesco. E le immagini mostrano subito che potrebbe trattarsi di un incidente molto grave.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La reazione di Gigio

In un primo momento Donnarumma non sembra accorgersi della situazione di Musiala, sono i compagni di squadra del tedesco che richiamano immediatamente l’attenzione dell’arbitro Taylor. Solo qualche secondo dopo, quando il portiere italiano è in area di rigore con il pallone tra le mani pronto a riprendere il gioco, che capisce cosa sta succedendo. E’ un suo compagno di squadra che gli dice qualcosa, Donnarumma si volta soltanto un attimo prima di piegarsi in ginocchio e cominciare a piangere. L’infortunio di Musiala rischia di essere gravissimo, i suoi compagni fanno capannello intorno a lui mentre riceve le prime cure e viene poi portato fuori dal campo di gioco con l’arbitro che fischia la fine del primo tempo.

Le accuse a Donnarumma

La reazione di Donnarumma lascia capire chiaramente che il giocatore della nazionale italiana non aveva nessuna intenzione di far male al suo avversario o di rendersi protagonista di un intervento pericoloso. Ma l’entrata dell’estremo difensore italiano è senza dubbio molto decisa finendo per andare proprio sulle gambe di Musiala. Nell’occasione l’arbitro Taylor decide di far continuare l’azione, non assegna il calcio di rigore per il Bayern e di conseguenza non c’è nessuna sanzione per Donnarumma. Ma sui social le critiche per il portiere italiano sono tantissime, con molti tifosi che puntano il dito contro la sua “entrata killer”. E anche il pubblico dello stadio sottolinea con dei fischi ogni volta che Gigio tocca il pallone.

Mondiale per club: tutti i risultati