Psg-Real Madrid, moviola: il Var evita alle merengues umiliazione peggiore, la sorpresa dell’arbitro

La prova dell’arbitro Marciniak al MetLfife Stadium di New York per la semifinale del Mondiale per club analizzata ai raggi X, tre gli ammoniti

Il nome di Marciniak, la scelta per Psg-Real Madrid, riporta immediatamente alla memoria un clamoroso errore quando nei quarti di Champions del 2003 a Fuorigrotta non fischiò un rigore solare per fallo di Leao su Lozano, aiutando i rossoneri a superare il turno contro il Napoli e ad andare in semifinale (dove poi perse con l’Inter). In quel caso colpevole anche e soprattutto Kwiatovski che era al Var e non lo richiamò all’on field review.

Nato a Płock nel 1981 Simon Marciniak vanta una grande considerazione in Uefa nonostante un curriculum con errori anche clamorosi. Il polacco comincia ad arbitrare nel 2002 e riesce a raggiungere i più alti livelli nel 2009, diventando arbitro Fifa nel 2011. La partita di maggior rilevanza arbitrata da Marciniak è senza dubbio la finale dei Mondiali di calcio Qatar 2022 Francia-Argentina, quando fu contestato dai francesi. In Champions League 2022/23 gli è stata affidata la finale tra gli inglesi del Manchester City e l’Inter, giocata ad Istanbul e terminata con la prima e storica vittoria del club inglese allenato dallo spagnolo Pep Guardiola. Vediamo come se l’è cavata ieri ma vediamo come se l’è cavata ieri al MetLife Stadium di New York.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I precedenti tra le due squadre

Negli 8 precedenti i madrileni avevano vinto 4 volte, 2 i pareggi e due i successi dei parigini.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Listkiewicz e Kupsik con Ghorbal IV uomo, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Tchouameni, Joao Neves, Carvajal.

Psg-Real Madrid, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 28′: è per Tchouameni per un fallo di frustrazione su Hakimi. Nel recupero del primo tempo ammonito anche Joao Neves che ferma una ripartenza del Real Al 48′ quarto gol dei francesi con Douè servito da Dembelè ma l’arbitro annulla per fuorigioco e il Var conferma. Al 73′ ammonito Carvajal per fallo su Barcola. Pochissimo lavoro per il direttore di gara, che senz’altro non si aspettava di passare un pomeriggio tranquillo: non è praticamente mai dovuto intervenire. Dopo il 4-0 non succede più niente e la gara finisce così: il Psg in finale affronterà il Chelsea.