Mondiale per club, Real Madrid, odissea in volo per arrivare nel New Jersey: annullate tutte le attività

Maltempo e traffico aereo nei cieli hanno ritardato l'arrivo delle merengues a New York, in vista della semifinale di stasera col Psg, di oltre 4 ore

Come in terra, così in cielo. Se il meteo imbizzarrito degli USA – come consuetudine in questo periodo dell’anno – aveva già fatto danni durante le partite del Mondiale per club, costringendo spesso a lunghi stop per il maltempo – stavolta ha creato problemi anche nei trasferimenti delle squadre da una città all’altra. E’ il caso del Real Madrid che ha vissuto una vera e propria odissea in volo per arrivare nel New Jersey dove stasera affronterà a New York il Psg per la semifinale.

Primi problemi a Palm Beach

Un’allerta a Miami , che si trova ad affrontare una settimana di tempeste che dovrebbero intensificarsi venerdì, ha lasciato il Real Madrid bloccato all’aeroporto di Palm Beach prima di partire per New York. Una situazione che ha ritardato la partenza del club, poiché l’aereo delle merengues, che doveva decollare alle 16:00 ora locale, non è riuscito a partire a causa di una tempesta . Un’ora dopo, i Blancos sono riusciti a partire per New York . Tuttavia, nonostante ciò, non sono riusciti ad arrivare in tempo per completare la preparazione pre-partita per la semifinale contro il PSG.

Traffico nei cieli

A causa della fila di aerei che si è formata per i ritardi dovuti al maltempo, il Real Madrid non ha avuto altra scelta che chiedere alla FIFA di sospendere la mixed zone e la conferenza stampa di Xabi Alonso. Il volo per Madrid ha sorvolato a lungo Washington in attesa dell’autorizzazione all’atterraggio.

La cronaca dell’odissea

Alle 18:55, il Real Madrid ha iniziato a segnalare la situazione: “Rimaniamo sull’aereo”. L’aereo sta girando in tondo perché non c’è una pista disponibile da Newark. Il Real Madrid, a bordo dell’aereo, sta girando in diverse aree lungo la rotta. La prima è in Virginia, e la seconda, più vicina a Newark, è ad Allentown. Alle 19:00 è iniziata la conferenza stampa di Luis Enrique e, dopo 30 minuti di risposte alle domande, un giornalista lo ha informato sulla situazione al Real Madrid e sull’assenza di Xabi Alonso. “Per me non cambia nulla. Non sapevo del volo . Credo che con questa risposta abbiamo fatto 30 o 40 domande, e questo è tutto”. Subito dopo, un dirigente della FIFA ha ufficializzato: “La conferenza stampa programmata con Xabi Alonso per stasera è stata annullata”.

Verso le 20:53, l’aereo del Real Madrid è atterrato. Quattro ore dopo l’orario di decollo previsto, i Blancos sono arrivati a New York. Un’ora dopo, poco prima delle 22:00, il Real Madrid ha raggiunto l’hotel della squadra, situato nel World Trade Centee.

Qualche giorno fa, il National Hurricane Center (NHC) ha diffuso una previsione preoccupante per la Florida per l’intera settimana. Indicava una probabilità del 60% di trasformarsi in una depressione tropicale o in una tempesta tropicale , mettendo in allerta l’intero stato. Considerato ciò, i Whites hanno deciso di tornare a Miami dopo la partita dei quarti di finale contro la Juventus, pur sapendo che avrebbero dovuto giocare il resto del campionato nel New Jersey . La sicurezza e il comfort dei loro giocatori all’hotel di Palm Beach e la vicinanza al bunker di allenamento che avevano allestito come base durante il torneo sono stati motivi sufficienti per decidere di tornare a Miami prima delle semifinali che mettono in palio la finalissima col Chelsea.