Inter, il disastro di Monaco: i dubbi sul futuro di Inzaghi, il record da incubo di Marotta. Di Canio severo: “Senza dignità”

Una serata con soli colpevoli quella dell’Inter che esce con le ossa rotta dalla finale di Champions League con il PSG. Il futuro di Inzaghi ora torna a essere in discussione e anche Marotta finisce nel mirino

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una serata da incubo. L’Inter esce con le ossa rotte dalla serata di Monaco di Baviera. La finale di Champions League persa contro il PSG e con una batosta storica (scarto più ampio per l’atto conclusivo della competizione europea) rischia però di lasciare strascichi per il futuro e di essere un trauma con cui fare i conti anche nei prossimi mesi.

Il futuro di Inzaghi in bilico

A fine partita Marotta ai microfoni Sky conferma ancora una volta Simone Inzaghi. A confermarlo decisamente meno sono i tifosi dell’Inter che non riescono a mandare giù il tracollo con il PSG. La debacle di Monaco è un momento chiave nella storia dell’Inter, perdere lo scudetto di un solo punto contro il Napoli è stata una delusione fortissima che però i nerazzurri hanno provato a mettere da parte per concentrarsi sull’obiettivo più grande. Ma ora la stagione si chiude senza trofei con la doppia sconfitta col Milan (Supercoppa e Coppa Italia), con la delusione in campionato e con la debacle in Europa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le critiche dei tifosi si sommano sui social, sono in tanti a chiedere senza mezzi termini la testa dell’allenatore. Nelle ultime settimane le voci sulle offerte da capogiro arrivata dall’Arabia Saudita sono state un tema molto discusso, Inzaghi ha provato a spegnerle a più riprese ma questa finale persa rischia di essere un argomento che potrebbe spingerlo a rivalutare le sue intenzioni in chiave futura.

Il record negativo di Marotta

Una serata che sarà difficile riuscire a cancellare dai ricordi, in casa Inter è un vero e proprio trauma che rischia di lasciare degli strascichi sotto tutti i punti di vista. E tra i colpevoli finisce anche il presidente Beppe Marotta. E’ stato lui l’uomo della rinascita nerazzurra nel corso degli ultimi anni, ma su questa stagione sono arrivate tante critiche per un mercato che ha lasciato più di qualche dubbio tra i tifosi. E ora per il presidente c’è anche un record negativo in Champions League: nelle 4 finali giocate tra Juventus e Inter sono arrivate quattro sconfitte.

La sfuriata di Di Canio nell’intervallo

I primi venti minuti dell’Inter contro il PSG sono assolutamente da incubo. Mai prima nella storia una squadra aveva segnato (e dunque subito a vederla sul fronte opposto) 2 gol così presto in una finale di Champions League. Appare subito chiaro che il volto e l’animo dei giocatori dell’Inter non è quello delle migliori occasioni. E sui social i tifosi sono scatenati. Come lo è Paolo Di Canio ai microfoni di Sky durissimo nei confronti dei nerazzurri: “Inammissibile, inaccettabile. Non si può giocare così in una finale di Champions, prendendo gol da calcetto. Spero che Inzaghi faccia leva sulla dignità, l’Inter deve rientrare in maniera completamente diversa per salvare dignità e onore”.

E anche a fine partita la critica è molto severa: “Ci aspettavamo un’Inter battagliera. L’atteggiamento iniziale è incomprensibile e inaccettabile. Non è l’atteggiamento di una finale di Champions. Giusto che non si cancelli tutto il percorso però questa partita è devastante”.